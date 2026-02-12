Девочки исчезли 9 февраля.

В Санкт-Петербурге уже неделю ищут двух пропавших родственниц — 11-летнюю Ирину и 18-летнюю Марину Жвалёвых. Девочки исчезли 9 февраля. С тех пор о их местонахождении ничего не известно. Есть предположение, что они могут находиться во Владимирской области.Одной из них, Ирине, 11 лет. Рост 148 см, нормального телосложения, темно-русые волосы, карие глаза. В день исчезновения была одета в светлый пуховик, синюю юбку, зелёные ботинки с желтыми шнурками и белую шапку.Старшей девушке, Марине, 18 лет. Рост — 170 см, нормального телосложения, тёмно-русые волосы, карие глаза. В день исчезновения носила светлый пуховик, темную юбку, синие сапоги и черный платок.Правоохранители и волонтеры поискового отряда делают всё возможное, чтобы найти девушек, но пока безрезультатно. Сейчас срочно нужна помощь неравнодушных людей — любая информация может стать ключевой в поисках.