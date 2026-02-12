Оказалось, ряд УК не обеспечил своевременную очистку придомовых территорий от снега и наледи.

Муромская городская прокуратура , как управляющие компании справляются с зимней уборкой дворов, и нашла серьезные нарушения.Оказалось, ряд УК не обеспечил своевременную очистку придомовых территорий от снега и наледи. Это прямое нарушение законодательства.Под прицел надзорного ведомства попали сразу четыре компании: ООО «Домоуправ», ООО «Союз», ООО УК «Новая слобода» и ООО «Фортуна».Прокуратура внесла руководителям УК представления . В итоге все выявленные нарушения устранили, а 6 должностных лиц получили дисциплинарные взыскания.