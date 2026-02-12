Надоел мужу кот жены, больше невмоготу. Решил он от него избавиться. Взял его, посадил в мешок, отнес его на 2 км от дома и оставил там. С легким сердцем возвращается домой. Подходя к дому, видит: на крыльце сидит кот, его ждет, радостно мурлыкает.
Мужик вошел в дикую ярость. На следующий день он взял кота и отнес его на 4 км. Опять та же история: кот сидит на пороге и терпеливо ждет.
Мужик волосы на себе рвет. Думал, думал и решил: взял кота, сел в машину и ехал 10 км прямо, 20 км налево, 7 км на юго-запад и 15 км на северо-восток, бросил кота и уехал. Через полчаса мужик звонит жене по сотовому:
- Кот дома?
- Да, дорогой, пять минут назад вернулся, а почему ты спрашиваешь?
- Дай мне эту сволочь к телефону - я потерялся!..
