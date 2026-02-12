Прокурор Владимирской области Иван Грибов прокомментировал ход громкого уголовного дела в отношении бывших руководителей фирм-застройщиков: «СитиСтрой», «ИнтерСтройПлюс» и

Прокурор Владимирской области Иван Грибов прокомментировал ход громкого уголовного дела в отношении бывших руководителей фирм-застройщиков: «СитиСтрой», «ИнтерСтройПлюс» и «ИнтерСтройВладимир». Обвинение в особо крупном мошенничестве предъявлено Игорю и Роману Друговым, а также их бизнес-партнеру Василию Позднякову. Фигуранты занимались строительством жилых комплексов — Дуброва Парк 1 и 2, а также дома на улице Никитской. Потерпевшими признаны 1600