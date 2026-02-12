Мужчина уже признал вину.

В Гусь‑Хрустальном перед судом предстанет 34‑летний местный житель. Его обвиняют в краже электроинструментов и кабеля из медицинского учреждения. Мужчина уже признал вину, а дело с утвержденным обвинительным заключением передали в суд.В апреле прошлого года в полицию сообщили, что из медучреждения, закрытого на реконструкцию, пропали электроинструменты. Полицейские довольно быстро вышли на след подозреваемого. Им оказался ранее судимый горожанин, в пресс-службе УМВД.Сам фигурант рассказал, что пробрался внутрь через проем в стене на первом этаже, забрал электроинструменты и кабель. Краденое он погрузил на велосипед и уехал, а после все сдалв пункт приема металла.Собственник оценил потери в 82 тысячи рублей. Часть похищенного имущества удалось вернуть в ходе следствия. Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Теперь суду предстоит вынести приговор.