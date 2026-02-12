Молодой человек стал звеном крупной преступной схемы, жертвами которой стали пожилые люди.

В Коврове 23‑летнему жителю Нижегородской области. Его признали виновным в серии мошенничеств на сумму свыше 9 млн рублей. Молодой человек стал звеном крупной преступной схемы, жертвами которой стали пожилые люди.Преступники разыгрывали перед пенсионерами целый «спектакль». Сначала мошенник сообщал, что нужно срочно продлить договор услуг — для этого якобы требовалось назвать личные данные. Следом звонили «сотрудники органов» и сообщали, что личные данные попали к злоумышленникам, а с банковского счета уже переводят деньги на финансирование терроризма. И за это якобы грозит уголовная ответственность.Чтобы «избежать наказания», пенсионерам внушали необходимость «декларировать» сбережения. В итоге напуганные люди отдавали все наличные, а осужденный забирал деньги лично, часть суммы оставляя себе.Ковровский городской суд признал мужчину виновным по 21 эпизоду мошенничества в крупном размере и назначил 6 лет колонии общего режима.