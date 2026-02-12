Завтра, 13 февраля, во Владимире специалисты начнут проводить замену 36 метров трубы на более долговечные стальные трубы под проезжей частью на улице Мира в районе домов №17 и 22. В связи с этим

Завтра, 13 февраля, во Владимире специалисты начнут проводить замену 36 метров трубы на более долговечные стальные трубы под проезжей частью на улице Мира в районе домов №17 и 22. В связи с этим на нескольких улицах города приостановят подачу тепла и горячей воды. Об этом сообщили в «Т Плюс». Отключение продлится с 8:30 до 20:00