Врип главы города Сергей Волков провел личный прием жителей Юрьевца и Энергетик. Жалобы свелись к одной из самых острых тем: как выехать и как уехать из микрорайонов. Ранее запланированный выезд на улице Михалькова оказался под вопросом из-за реконструкции аэропорта. Решение найдено альтернативное: Сергей Волков инициировал запрос на установку светофора на Вольной улице и подтвердил, что