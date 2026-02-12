Во Владимире подвели итоги борьбы с кибермошенничеством. За 2025 год от денежных махинаций удалось спасти финансовые средства в размере более 450 миллионов рублей. Только с начала этого года

Во Владимире подвели итоги борьбы с кибермошенничеством. За 2025 год от денежных махинаций удалось спасти финансовые средства в размере более 450 миллионов рублей. Только с начала этого года при помощи владимирских полицейских, сотрудников банков, салонов сотовой связи, а также при поддержке народных дружинников спасено около 80 миллионов рублей. Для награждения жителей, которые помогли в поимке