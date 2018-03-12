Представитель балерины Анастасии Волочковой прокомментировал информацию о 22 квратирах в Астрахани, которую недавно раскрыл бывший водитель звезды Александр Скиртач.

Оказалось, эти квартиры – бизнес-проект бывшего мужа артистки Игоря Вдовина: Волочкова одолжила ему 3 миллиона долларов, и теперь он пытается погасить долг квартирами."Но Волочковой они не нужны, она отказывается от них и просит вернуть деньги", - уточнил представитель балерины.Он также рассказал, что Волочкова владеет квартирой в Москве, домом в Подмосковье. Кроме этого, у балерины есть жилье в Петербурге. "В прошлом году она заплатила около 300 тысяч рублей налога на имущество", - приводит слова представителя балерины StarHit.Волочкова ранее рассказывала, что бывший супруг должен ей приличную сумму денег.Новый бойфренд балерины Михаил зарабатывает вдвое меньше ее, но Анастасию это не волнует – мужчина окружил ее заботой, и она наслаждается этим.