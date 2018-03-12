Прежде, чем заключить договор, нужно тщательно прочитать текст, а лучше посоветоваться с юристом.

Сейчас новостройки являются одним из наиболее популярных и экономически обоснованных вариантов приобретения жилья. Однако покупка жилья в новом, еще несданном в эксплуатацию доме всегда связана с трудностями и рисками. На данный момент ФЗ214 не имеет единого образца договора, поэтому у застройщика есть масса способов скрыть важные аспекты документа. Адвокат Виктория Данильченко советует обратить внимание при заключении ДДУ на следующие пункты.Первый пункт — информация о застройщике. В первую очередь нужно проверить, насколько информация о застройщике, указанная в договоре, является полной и верной. Важно, чтобы название строительной компании было написано правильно и развернуто.Особое внимание нужно уделить документам, удостоверяющим право застройщика на осуществление строительства. Кроме того, Федеральный закон обязывает застройщиков указывать на своих порталах финансовую, учредительную документацию, а также информацию о строящемся объекте. Поэтому достаточно изучить сайт строительной компании, для того чтобы принять решение, стоит ли доверять этой фирме или выбрать другую.Второй пункт — характеристика и стоимость объекта. В ДДУ должны быть четко и подробно прописаны все характеристики вашего будущего жилья: адрес, этаж, номер квартиры, площадь. Если в договоре будет указано достаточное количество параметров объекта, то у застройщика будет меньше шансов совершить различный манипуляций. Например, изменить планировку или срезать несколько квадратных метров. Соответственно и условия оплаты за объект должны быть ясными и прозрачными. Суммы, уплачиваемые вами должны полностью совпадать с суммами, указанными в ДДУ.Третий пункт — сроки. Обязательно должен быть указан точный срок передачи вам купленной жилплощади, а также срок сдачи объекта. Наличие этих дат в договоре является важнейшим нюансом документа, ведь при невыполнении застройщиком сроков полагается компенсация. Согласно ФЗ 214 выплата неустойки для организации будет равна одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ от окончательной цены договора за каждый просроченный день, для физических лиц компенсация выплачивается в двойном размере.Четвертый пункт — гарантия. Один из основных пунктов договора – гарантия застройщика. Закон устанавливает определенные сроки гарантии, которые строительная компания не вправе пересмотреть в одностороннем порядке: 5 лет на объект и 2 на инженерные (коммуникационные) сети.Пятый пункт — страхование. Ответственность застройщика должна быть застрахована. И этому очень помогает учрежденный в прошлом году Фонд защиты дольщиков.Приобретая жилье в новостройке на ранней стадии, можно хорошо сэкономить, но при этом не стоит забывать о высокой рискованности таких сделок. Правильно составленный ДДУ сможет уберечь от невыгодной покупки. Поэтому прежде, чем его заключить, нужно тщательно проштудировать текст договора, а лучше посоветоваться с юристом.