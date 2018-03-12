Криптовалюта находится вне правового поля на территории РФ, говорится в решении арбитражного суда Москвы, который ранее отказался включить в биткоины в конкурсную массу признанного банкротом гражданина Ильи Царькова.

Криптовалюта находится вне правового поля на территории РФ, говорится в решении арбитражного суда Москвы, который ранее отказался включить в биткоины в конкурсную массу признанного банкротом гражданина Ильи Царькова.Криптовалюта не относится к объектам гражданских прав, исполнение сделок с биткоинами и транзакции не обеспечиваются принудительной силой государства, говорится в решении суда.Анонимность пользователей криптовалют не позволяют с определенностью установить принадлежность криптовалюты в криптокошельке, поэтому не подлежит включению в конкурсную массу Царькова, отмечается в судебном решении, передает РИА Новости.