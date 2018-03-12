Планетологи нашли 15 новых экзопланет в окрестностях Солнечной системы. Одна из них находится внутри так называемой зоны жизни и предположительно обладает океанами и земной атмосферой.

Планетологи нашли 15 новых экзопланет вокрестностях Солнечной системы. Одна из них находится внутри так называемой"зоны жизни" и предположительно обладает океанами и земнойатмосферой.Японским исследователямудалось найти сразу 15 новых планет, похожих по размерам на увеличенные копииЗемли. Все они вращаются вокруг своих светил на очень коротком расстоянии, игод на их поверхности длится от одного до 40 дней, сообщает научное издание Astronomical Journal.Как отмечают астрономы, прежде всего ихинтересовали планеты, вращающиеся вокруг не солнцеподобных звезд, а такназываемых "красных карликов" – небольших и блеклых звезд, которыеживут очень долго по сравнению с остальными разновидностями. За последние пару лет исследователиоткрыли сразу несколько звездных систем и экзопланет, в число которых входят "ProximaB" и семь небольших объектов у звезды "Trappist-1",которые заставили исследователей полагать, что первый полноценный аналог Землибудет открыт у "красного карлика"."Как показывают наширасчеты, эта планета должна обладать земной атмосферой и аналогичной структуройнедр, однако пока у нас нет никаких гарантий того, что это так на самом деле.Пока мы почти ничего не знаем о планетах, вращающихся вокруг "красных карликов",так как их число заметно ниже, чем общее количество планет, открытых у звезд,похожих на Солнце", – рассказал астроном Теруюки Хирано изТехнологического института Токио.Все эти открытия, по словам планетологов, получат подтверждения в самомближайшем будущем, к концу текущего года, когда НАСА запустит на орбиту новый телескопTESS, наследник "Кеплера". Аппарат сможет получить первые точныеданные по составу и температурам этих планет, а также проверит, является ли новаяпланета полноценной "большой сестрой" Земли или нет.