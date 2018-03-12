Планетологи нашли 15 новых экзопланет в
окрестностях Солнечной системы. Одна из них находится внутри так называемой
зоны жизни и предположительно обладает океанами и земной
атмосферой.
Планетологи нашли 15 новых экзопланет в
окрестностях Солнечной системы. Одна из них находится внутри так называемой
"зоны жизни" и предположительно обладает океанами и земной
атмосферой.
Японским исследователям
удалось найти сразу 15 новых планет, похожих по размерам на увеличенные копии
Земли. Все они вращаются вокруг своих светил на очень коротком расстоянии, и
год на их поверхности длится от одного до 40 дней, сообщает научное издание Astronomical Journal.
Как отмечают астрономы, прежде всего их
интересовали планеты, вращающиеся вокруг не солнцеподобных звезд, а так
называемых "красных карликов" – небольших и блеклых звезд, которые
живут очень долго по сравнению с остальными разновидностями. За последние пару лет исследователи
открыли сразу несколько звездных систем и экзопланет, в число которых входят "Proxima
B" и семь небольших объектов у звезды "Trappist-1",
которые заставили исследователей полагать, что первый полноценный аналог Земли
будет открыт у "красного карлика".
"Как показывают наши
расчеты, эта планета должна обладать земной атмосферой и аналогичной структурой
недр, однако пока у нас нет никаких гарантий того, что это так на самом деле.
Пока мы почти ничего не знаем о планетах, вращающихся вокруг "красных карликов",
так как их число заметно ниже, чем общее количество планет, открытых у звезд,
похожих на Солнце", – рассказал астроном Теруюки Хирано из
Технологического института Токио.
Все эти открытия, по словам планетологов, получат подтверждения в самом
ближайшем будущем, к концу текущего года, когда НАСА запустит на орбиту новый телескоп
TESS, наследник "Кеплера". Аппарат сможет получить первые точные
данные по составу и температурам этих планет, а также проверит, является ли новая
планета полноценной "большой сестрой" Земли или нет.