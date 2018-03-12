Не менее 38 человек погибли в результате крушения самолета в районе аэропорта Катманду, еще 23 человека ранены, о состоянии еще 10 ничего неизвестно.

Не менее 38 человек погибли в результате крушения самолета в районе аэропорта Катманду, еще 23 человека ранены, о состоянии еще 10 ничего неизвестно, передает "Интерфакс". Ранее сообщалось о 17 пострадавших.Лайнер бангладешской компании US-Bagnla, летевший из Дакки в Катманду, упал на футбольное поле к востоку от аэропорта. После крушения самолет охватил пожар. Представители аэропорта предполагают, что причиной катастрофы могла стать неисправность техники.Граждан России, по предварительным данным, на борту самолета не было, дипломаты уточняют информацию.