Массовое ДТП в Ростове-на-Дону, эмигрантка-наркодилер из Тобольска и другие интересные новости России. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.

Массовое ДТП в Ростове-на-Дону, эмигрантка-наркодилер из Тобольска и другие интересные новости России. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.Более 20 жалоб на воздух от нижегородцев поступило гидрометерорологам вфеврале, сообщает Все они были переданы всоответствующие контролирующие инстанции. На стационарных постах в городахНижегородской области было проведено 7540 наблюдений. Жители Нижнего Новгорода,Дзержинска и Кстовского района жалуются на химические запахи, запахинефтепродуктов в минэкологии области и другие контролирующие органы.На Ставрополье стоимостьсайта для инвесторов завысили почти в сто раз, пишет Портал должен был стать площадкой для поддержки имиджабизнес-сообщества в регионе. На нем должны были разместить каталог предприятий,их продукции, информацию о самых успешных бизнес-проектах края. ПроведеннаяМинфином региона проверка показала, что стоимость контракта завышена на 97% —вместо заплаченных за него 9,9 миллиона рублей разработка сайта должна былаобойтись в 270 тысяч. При этом техническое задание осталось невыполненным на 30%.Два человека пострадали вмассовом ДТП с маршруткой и тремя автомобилями в Ростове-на-Дону, передает "Напроспекте Стачки столкнулись кроссовер Volkswagen Touareg и Nissan. Далеепервое авто отбросило на ВАЗ-2107", – сообщили в региональном УМВД России.ВАЗ врезался в автобус, который двигался по маршруту №34 А. Травмы получиливодитель и пассажир ВАЗа, их доставили в больницу.В Казани следователи возбудили уголовное дело по фактугибели 52-летнего рабочего на стройке жилого дома, передаетПо предварительным данным, мужчинупригласил знакомый. При этом договор о найме оформлен не был. Во времямонтажных работ несчастный сорвался с пятого этажа. От полученных травм онскончался на месте.Эмигранткапыталась сбыть больше десяти граммов наркотического вещества "соль" в Тобольске,сообщает Около одного из домов на улице Широтной задержали нигде официально нетрудоустроенную 39-летнюю женщину. Кроме того, у нее находились семь шприцовв упаковке и один использованный.Молодая жительница Омска угрожала убийством вахтерше больницы из-за бахил, передает Женщина рассказала полицейским, чтомежду ней и матерью ребенка, перенесшего операцию, произошел конфликт.Сотрудница медучреждения зашла в палату к малышу без бахил. Мать, заметив это,начала оскорблять ее и мешала работать. После того, как начали поступать угрозырасправы, омичка нажала кнопку сигнализации. Сотрудники вневедомственной охранызадержали женщину, которая доставлена в правоохранительные органы дляразбирательств.Ижевске осудили экс-работника казенного учреждения за получение взятки за якобы оказанное содействие в выигрыше конкурса назаключение договора подряда. Установлено, что действия, за которые мужчинаполучил незаконное денежное вознаграждение, он фактически не осуществлял. Ему назначенонаказание в виде лишения свободы сроком на год и восемь месяцев условно, сообщаетВ Волгограде возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплатысотруднице косметического центра. Работодатель задолжал 27-летней девушке болееодного миллиона рублей, пишет портал С ноября 2015 по февраль 2017 года она работала в частнойфирме помощником заместителя директора по правовым вопросам. Все это времязарплату ей выдавали в конверте. После конфликта с руководством жительницеВолгограда урезали зарплату. Когда сотрудница решила уволиться, расчета ейтакже не дали. Лишь после этого она обратилась в суд и в правоохранительныеорганы.Уфимец убил 34-летнюю знакомуюи выбросил за гаражи возле дома,передает Трагедия разыгралась 17февраля этого года. Женщина поссорилась со своим сожителем и попросилась у переночеватьу приятеля. Мужчина впустил ее, и они вместе начали распивать спиртное. Вскоремежду ними возникла ссора, в ходе которой уфимец задушил свою гостью. Теловыбросил с балкона в снег. Сожитель убитой обратился в полицию и заявил об ееисчезновении. Злоумышленник, узнав, что ее ищут, переместил тело за гараживозле дома, где оно и было обнаружено.В Уфе прокуратурапровела проверку детского сада. В учреждении был выявлен факт поборов.Руководство детского заведения №274 неоднократно требовало у родителей деньгина ремонт и благоустройство территории. Однако садик финансируется с бюджета.Родители могут сдавать деньги на его нужды, но лишь в добровольном порядке. Приэтом они сами определяют сумму пожертвования. Заведующую привлекли кдисциплинарной ответственности, сообщает