Массовое ДТП в Ростове-на-Дону, эмигрантка-наркодилер из Тобольска и другие интересные новости России. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.
Массовое ДТП в Ростове-на-Дону, эмигрантка-наркодилер из Тобольска и другие интересные новости России. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.
Более 20 жалоб на воздух от нижегородцев поступило гидрометерорологам в
феврале, сообщает Все они были переданы в
соответствующие контролирующие инстанции. На стационарных постах в городах
Нижегородской области было проведено 7540 наблюдений. Жители Нижнего Новгорода,
Дзержинска и Кстовского района жалуются на химические запахи, запахи
нефтепродуктов в минэкологии области и другие контролирующие органы.
На Ставрополье стоимость
сайта для инвесторов завысили почти в сто раз, пишет Портал должен был стать площадкой для поддержки имиджа
бизнес-сообщества в регионе. На нем должны были разместить каталог предприятий,
их продукции, информацию о самых успешных бизнес-проектах края. Проведенная
Минфином региона проверка показала, что стоимость контракта завышена на 97% —
вместо заплаченных за него 9,9 миллиона рублей разработка сайта должна была
обойтись в 270 тысяч. При этом техническое задание осталось не
выполненным на 30%.
Два человека пострадали в
массовом ДТП с маршруткой и тремя автомобилями в Ростове-на-Дону, передает "На
проспекте Стачки столкнулись кроссовер Volkswagen Touareg и Nissan. Далее
первое авто отбросило на ВАЗ-2107", – сообщили в региональном УМВД России.
ВАЗ врезался в автобус, который двигался по маршруту №34 А. Травмы получили
водитель и пассажир ВАЗа, их доставили в больницу.
В Казани следователи возбудили уголовное дело по факту
гибели 52-летнего рабочего на стройке жилого дома, передаетПо предварительным данным, мужчину
пригласил знакомый. При этом договор о найме оформлен не был. Во время
монтажных работ несчастный сорвался с пятого этажа. От полученных травм он
скончался на месте.
Эмигрантка
пыталась сбыть больше десяти граммов наркотического вещества "соль" в Тобольске,
сообщает Около одного из домов на улице Широтной задержали нигде официально не
трудоустроенную 39-летнюю женщину. Кроме того, у нее находились семь шприцов
в упаковке и один использованный.
Молодая жительница Омска угрожала убийством вахтерше больницы из-за бахил, передает Женщина рассказала полицейским, что
между ней и матерью ребенка, перенесшего операцию, произошел конфликт.
Сотрудница медучреждения зашла в палату к малышу без бахил. Мать, заметив это,
начала оскорблять ее и мешала работать. После того, как начали поступать угрозы
расправы, омичка нажала кнопку сигнализации. Сотрудники вневедомственной охраны
задержали женщину, которая доставлена в правоохранительные органы для
разбирательств.
В
Ижевске осудили экс-работника казенного учреждения за получение взятки за якобы оказанное содействие в выигрыше конкурса на
заключение договора подряда. Установлено, что действия, за которые мужчина
получил незаконное денежное вознаграждение, он фактически не осуществлял. Ему назначено
наказание в виде лишения свободы сроком на год и восемь месяцев условно, сообщает
В Волгограде возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты
сотруднице косметического центра. Работодатель задолжал 27-летней девушке более
одного миллиона рублей, пишет портал С ноября 2015 по февраль 2017 года она работала в частной
фирме помощником заместителя директора по правовым вопросам. Все это время
зарплату ей выдавали в конверте. После конфликта с руководством жительнице
Волгограда урезали зарплату. Когда сотрудница решила уволиться, расчета ей
также не дали. Лишь после этого она обратилась в суд и в правоохранительные
органы.
Уфимец убил 34-летнюю знакомую
и выбросил за гаражи возле дома,
передает Трагедия разыгралась 17
февраля этого года. Женщина поссорилась со своим сожителем и попросилась у переночевать
у приятеля. Мужчина впустил ее, и они вместе начали распивать спиртное. Вскоре
между ними возникла ссора, в ходе которой уфимец задушил свою гостью. Тело
выбросил с балкона в снег. Сожитель убитой обратился в полицию и заявил об ее
исчезновении. Злоумышленник, узнав, что ее ищут, переместил тело за гаражи
возле дома, где оно и было обнаружено.
В Уфе прокуратура
провела проверку детского сада. В учреждении был выявлен факт поборов.
Руководство детского заведения №274 неоднократно требовало у родителей деньги
на ремонт и благоустройство территории. Однако садик финансируется с бюджета.
Родители могут сдавать деньги на его нужды, но лишь в добровольном порядке. При
этом они сами определяют сумму пожертвования. Заведующую привлекли к
дисциплинарной ответственности, сообщает