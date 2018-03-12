Норвежский биатлонист Эмиль-Хегле Свендсен пропустит домашний этап Кубка мира в Холменколлене из-за затянувшейся болезни. Его вновь заменит восьмикратный олимпийский чемпион Оле-Эйнар Бьорндален, который не попал в состав олимпийской сборной Норвегии.

Норвежский биатлонист Эмиль-Хегле Свендсен пропустит домашний этап Кубка мира в Холменколлене из-за затянувшейся болезни. Его вновь заменит восьмикратный олимпийский чемпион Оле-Эйнар Бьорндален, который не попал в состав олимпийской сборной Норвегии.Бьорндален согласно спортивному принципу пропустил зимние Игры-2018 в Пхенчхане, но руководители команды вызвали ветерана, когда Свендсен заболел и не смог выступить на этапе Кубка мира в финском Контиолахти. И вот, как сообщает NRK, Свендсен все еще испытывает проблемы со здоровьем и не готов выйти на старт.Таким образом, Бьорндален выступит и на этапе в Норвегии, который стартует 15 марта. В Финляндии Оле-Эйнар показал лучший результат в сезоне (12-е место в спринте) и отобрался в масс-старт, где занял 28-е место.