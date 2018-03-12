Температурные перепады и накопившийся на крышах снег способствуют образованию наледи и сосулек. В Москве с ними идет настоящая битва. Коммунальные службы вместе с промышленными альпинистами работают без выходных. Однако очистка кровли не всегда проходит без последствий.

Температурные перепады и накопившийся на крышах снег способствуют образованию наледи и сосулек. В Москве с ними идет настоящая битва. Коммунальные службы вместе с промышленными альпинистами работают без выходных. Однако очистка кровли не всегда проходит без последствий.Дом на площади Победы одновременно чистят сразу несколько коммунальных бригад, здесь с помощью вышки идет обработка карниза, а во дворе дома промышленные альпинисты сбивают сосульки.- Во время уборки ЧП часто случаются?- В нашем районе достаточно редко, но случаются.В соседнем районе, на Смоленском бульваре, после уборки вышли из строя антенна спутникового телевидения и два кондиционера.- Снимать сосульки стали после того, когда в наш кондиционер попала большая глыба льда.Бытовая техника получила серьезные повреждения. Корпуса смяты, оборваны провода. Ущерб оценивается в десятки тысяч рублей. Кондиционер и телевизионную антенну коммунальщики во время уборки не уберегли, зато позаботились о припаркованных рядом с домом автомобилях, к примеру, на одну из машин положили матрас. Но как показывает практика, такой способ сберечь чужое имущество далеко не эффективный.Это же надо было додуматься рубить огромную глыбу у основания, думая, что она отскочит от матраса. ЧП произошло на улице Усиевича. Машина вдребезги. Одним ударом массивный ледяной пласт разбил лобовое стекло, снес зеркала и буквально в гармошку смял капот.А этому ледяному снаряду помощь коммунальщиков не понадобилась — сам сорвался с крыши и спикировал на припаркованную у дома машину."Вот кусок льдины. Если она проломила, выбила стекло, то, видимо, большая была", — говорит автовладелец Анатолий Блиндер.Есть и таблички, призывающие автовладельцев не парковаться вблизи домов. Но из-за нехватки мест водители их попросту игнорируют. Коммунальщики говорят, что в такие перепады температур ставить машину под крышей сродни игре в русскую рулетку.Страдают и прохожие. Двух женщин и ребенка просто сбило с ног сошедшей с козырька лавиной. Из сугроба мама достает свою дочь, бежит в больницу. В Москве пока ни одного зафиксированного случая, но горожане передвигаются, задрав головы вверх."Восстановить машину можно, а вот человеческие жизни для нас важнее, поэтому стараемся балконы, карнизы, над арками чистить", — говорит Эльдар Нахаев, заместитель главы управы Дорогомилово по вопросам ЖКХ и строительства.Сейчас коммунальщики Москвы работают в усиленном режиме. Синоптики не утешают, всю неделю нас ждут большие температурные перепады, а значит, риск образования сосулек и наледи на крышах будет расти.