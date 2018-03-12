Лето уже не за горами и куда отправиться отдыхать – об этом стоит задуматься уже сегодня. Марафонец, идейный вдохновитель и главный организатор трейла Белая ночь Юрий Строфилов приглашает в Сестрорецк – идеальный город для первого любительского массового старта.

Лето уже не за горами и куда отправиться отдыхать – об этом стоитзадуматься уже сегодня. Марафонец, идейный вдохновитель и главный организатортрейла "Белая ночь" Юрий Строфилов приглашает в Сестрорецк – идеальный город дляпервого любительского массового старта.Юрий уверен, что атмосферу белых ночей в полной мерепередает только Сестрорецк. Сам он недавно переехал сюда жить и, может, именнопоэтому приглашает всех желающих на берег Финского залива принять участие всамом романтическом петербургском забеге."Красота неземная: белые ночи, солнце садится прямо в воду,широченный пляж, плотный песок, живописные камни. Мне захотелось показать этукрасоту людям. Цель трейла "Белая ночь" не столько спортивная, сколькоэстетическая. В Петербурге, я уверен, более красивого места для пробежки несуществует", – говорит Юрий Строфилов.Организаторы забега дают шанс всем – и новичкам, и бывалым. Стартпроходит в полночь, а дистанций две – 10 и 20 километров. Причем, можно бежать,а можно идти."Если вы не уверены, что сможете пробежать 10 км,всегда можно перейти на шаг и составить компанию специалистам по скандинавскойходьбе, оставаясь при этом в беговом зачете, конечно. А можно сразу начать соскандинавской ходьбы и просто окунуться в атмосферу соревнований", -рассказал марафонец в интервью порталу ."Белая ночь" – пробег с легко дозируемыми нагрузками.Для новичков это отличная возможность попробовать себя.После забега всех его участников ждет большая развлекательнаяпрограмма: феерическое шоу с огнем и лошадьми, жонглерами, музыкой, танцами,мастер-классами по капоэйре и игре на барабанах.Еще один сюрприз – пижамный забег. "Это фановый забегна два километра. Обязательно приходите в пижамах. Что касается другихфлешмобов, то мы организуем мастер-класс по скандинавской ходьбе – возможно,даже с участием Марко Кантанева (основатель школы скандинавской ходьбы)",– рассказал Юрий.В этом году лимит участников будет увеличен до полуторатысяч человек. На всем протяжении трассы будут дежурить волонтеры и врачи скорой помощи. В стартовом городке развернут пункты питания с живым огнем и теплыми напитками. Для подтверждениясвоего участия в трейле необходима только медицинская справка.Организаторы забега позиционируют свое мероприятие какэкологическое. Они уделяют особоевнимание выбору используемого снаряжения, уборке после себя и привлечению людей к проблеме загрязненияФинского залива.