Лето уже не за горами и куда отправиться отдыхать – об этом стоит
задуматься уже сегодня. Марафонец, идейный вдохновитель и главный организатор
трейла Белая ночь Юрий Строфилов приглашает в Сестрорецк – идеальный город для
первого любительского массового старта.
Лето уже не за горами и куда отправиться отдыхать – об этом стоит
задуматься уже сегодня. Марафонец, идейный вдохновитель и главный организатор
трейла "Белая ночь" Юрий Строфилов приглашает в Сестрорецк – идеальный город для
первого любительского массового старта.
Юрий уверен, что атмосферу белых ночей в полной мере
передает только Сестрорецк. Сам он недавно переехал сюда жить и, может, именно
поэтому приглашает всех желающих на берег Финского залива принять участие в
самом романтическом петербургском забеге.
"Красота неземная: белые ночи, солнце садится прямо в воду,
широченный пляж, плотный песок, живописные камни. Мне захотелось показать эту
красоту людям. Цель трейла "Белая ночь" не столько спортивная, сколько
эстетическая. В Петербурге, я уверен, более красивого места для пробежки не
существует", – говорит Юрий Строфилов.
Организаторы забега дают шанс всем – и новичкам, и бывалым. Старт
проходит в полночь, а дистанций две – 10 и 20 километров. Причем, можно бежать,
а можно идти.
"Если вы не уверены, что сможете пробежать 10 км,
всегда можно перейти на шаг и составить компанию специалистам по скандинавской
ходьбе, оставаясь при этом в беговом зачете, конечно. А можно сразу начать со
скандинавской ходьбы и просто окунуться в атмосферу соревнований", -
рассказал марафонец в интервью порталу .
"Белая ночь" – пробег с легко дозируемыми нагрузками.
Для новичков это отличная возможность попробовать себя.
После забега всех его участников ждет большая развлекательная
программа: феерическое шоу с огнем и лошадьми, жонглерами, музыкой, танцами,
мастер-классами по капоэйре и игре на барабанах.
Еще один сюрприз – пижамный забег. "Это фановый забег
на два километра. Обязательно приходите в пижамах. Что касается других
флешмобов, то мы организуем мастер-класс по скандинавской ходьбе – возможно,
даже с участием Марко Кантанева (основатель школы скандинавской ходьбы)",
– рассказал Юрий.
В этом году лимит участников будет увеличен до полутора
тысяч человек. На всем протяжении трассы будут дежурить волонтеры и врачи скорой помощи. В стартовом городке развернут пункты питания с живым огнем и теплыми напитками. Для подтверждения
своего участия в трейле необходима только медицинская справка.
Организаторы забега позиционируют свое мероприятие как
экологическое. Они уделяют особое
внимание выбору используемого снаряжения, уборке после себя и привлечению людей к проблеме загрязнения
Финского залива.