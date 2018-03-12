Канцлер ФРГ
Ангела Меркель подтвердила, что иногда обменивается с президентом России
Владимиром Путиным деликатесами. Она привозит главе государства его любимый
пенный напиток.
Канцлер ФРГ
Ангела Меркель подтвердила, что иногда обменивается с президентом России
Владимиром Путиным деликатесами. Она привозит главе государства его любимый
пенный напиток.
О подарках Меркель рассказал сам российский лидер. В документальном
фильме журналиста Андрея Кондрашова Путин сообщил, что канцлер Германии во
время визитов в Россию иногда ему привозит несколько бутылок его любимого
раденбергского пива.
В свою очередь Ангела
Меркель подтвердила, что действительно время от времени дарит ему пиво, а также
рассказала, что президент России преподносит ей. "Известно, что российский
президент с удовольствием пьет немецкое пиво, иногда есть возможность
обменяться", – цитирует политика "Я однажды получила очень хорошую копченую рыбу", —
приводит слова Меркель
Напомним, ранее пресс-секретарь президента России
Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина, который в интервью NBC заявил,
что его представитель иногда "несет пургу". По словам Пескова, глава государства –
очень требовательный начальник.
"Критика бывает
более напряженной или менее напряженной", – прокомментировал он замечания российского
лидера. Вместе с тем
пресс-секретарь президента выразил сомнения в том, что есть официальный
представитель, которого не критикует руководство. По его словам, он
никогда не высказывает личную точку зрения, а излагает исключительно позицию
Кремля.