Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила, что иногда обменивается с президентом России Владимиром Путиным деликатесами. Она привозит главе государства его любимый пенный напиток.

Канцлер ФРГАнгела Меркель подтвердила, что иногда обменивается с президентом РоссииВладимиром Путиным деликатесами. Она привозит главе государства его любимыйпенный напиток.О подарках Меркель рассказал сам российский лидер. В документальномфильме журналиста Андрея Кондрашова Путин сообщил, что канцлер Германии вовремя визитов в Россию иногда ему привозит несколько бутылок его любимогораденбергского пива.В свою очередь АнгелаМеркель подтвердила, что действительно время от времени дарит ему пиво, а такжерассказала, что президент России преподносит ей. "Известно, что российскийпрезидент с удовольствием пьет немецкое пиво, иногда есть возможностьобменяться", – цитирует политика "Я однажды получила очень хорошую копченую рыбу", —приводит слова МеркельНапомним, ранее пресс-секретарь президента РоссииДмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина, который в интервью NBC заявил,что его представитель иногда "несет пургу". По словам Пескова, глава государства –очень требовательный начальник."Критика бываетболее напряженной или менее напряженной", – прокомментировал он замечания российскоголидера. Вместе с темпресс-секретарь президента выразил сомнения в том, что есть официальныйпредставитель, которого не критикует руководство. По его словам, онникогда не высказывает личную точку зрения, а излагает исключительно позициюКремля.