Защитивший женщину от бродячих псов и погибший 19-летний
Олег Шушунов, супруг племянницы певца Юрия Лозы Анастасии, через месяц должен был стать
отцом. Трагедия произошла в поселке Курсаково городского округа Истра 11
марта.
Защитивший женщину от бродячих псов и погибший 19-летний
Олег Шушунов, супруг племянницы певца Юрия Лозы Анастасии, через месяц должен был стать
отцом. Трагедия произошла в поселке Курсаково городского округа Истра 11
марта.
Юрий Лоза поделился
подробностями трагедии. О случившемся он узнал от самой Анастасии.
"Об этом диком случае я узнал в воскресенье, мне позвонила сама
Настя, рассказала, что ее мужа загрызли собаки. Я даже не сразу поверил: ну
какие собаки-людоеды в Подмосковье? Да, мы слышим о подобных историях. Но
обычно все они происходят в глубинке", – цитирует певца "Московский комсомолец".
По его словам, родственница находилась в таком состоянии, что расспрашивать о произошедшем
артисту ее было просто неудобно.
"Мы всей семьей стараемся ее
успокоить. Но получается плохо… Она ведь беременна от Олега, через месяц ей
рожать. Очень жалко девочку, только у нее в жизни все начало налаживаться. Она
ведь росла без отца, и вот встретила достойного человека. Они строили планы на
жизнь", – рассказал певец. Также он добавил, что с погибшим Олегом Шушуновым лично
знаком не был.
"Родные Насти, когда нам
звонили, рассказывали, что он очень достойный парень. Но вот пообщаться с ним
лично у меня так и не получилось. Мы ведь не самые близкие родственники.
Периодически встречаемся, помогаем, чем можем", – поделился артист. Юрий Лоза
сообщил, что сейчас девушку поддерживают мама и отчим.
О погибшем Олеге известно то,
что четыре года назад его семья перебралась в Россию из Узбекистана. Здесь он
закончил школу, а затем устроился в фирму, занимающуюся ремонтом квартир. Потом
познакомился с племянницей Юрия Лозы Анастасией, с
которой решил создать семью.
Примечательно,
что семья Олега не единожды обращалась в правоохранительные органы с жалобами
на нападения бездомных собак. В 2016 году дворовый пес покусал младшего брата парня,
которому сейчас 11 лет. А в прошлом году жертвой нападения бродячей собаки
стала его мама.
Ранее пресс-служба подмосковного главка Следственного комитета
сообщала, что в Курсаково обнаружили тело молодого человека с рваными
ранами, характерными при укусах собак. Кроме того, в одну
из больниц доставили женщину с аналогичными ранами. В СК
предположили, что на них напала стая бродячих собак. Позднее стало
известно, что сотрудники специальной организации отловили псов. По факту гибели человека правоохранительными органами проводится
проверка, по результатам которой будет принято решение.