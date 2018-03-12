Защитивший женщину от бродячих псов и погибший 19-летний Олег Шушунов, супруг племянницы певца Юрия Лозы Анастасии, через месяц должен был стать отцом. Трагедия произошла в поселке Курсаково городского округа Истра 11 марта.

Защитивший женщину от бродячих псов и погибший 19-летнийОлег Шушунов, супруг племянницы певца Юрия Лозы Анастасии, через месяц должен был статьотцом. Трагедия произошла в поселке Курсаково городского округа Истра 11марта.Юрий Лоза поделилсяподробностями трагедии. О случившемся он узнал от самой Анастасии."Об этом диком случае я узнал в воскресенье, мне позвонила самаНастя, рассказала, что ее мужа загрызли собаки. Я даже не сразу поверил: нукакие собаки-людоеды в Подмосковье? Да, мы слышим о подобных историях. Нообычно все они происходят в глубинке", – цитирует певца "Московский комсомолец".По его словам, родственница находилась в таком состоянии, что расспрашивать о произошедшемартисту ее было просто неудобно."Мы всей семьей стараемся ееуспокоить. Но получается плохо… Она ведь беременна от Олега, через месяц ейрожать. Очень жалко девочку, только у нее в жизни все начало налаживаться. Онаведь росла без отца, и вот встретила достойного человека. Они строили планы нажизнь", – рассказал певец. Также он добавил, что с погибшим Олегом Шушуновым личнознаком не был."Родные Насти, когда намзвонили, рассказывали, что он очень достойный парень. Но вот пообщаться с нимлично у меня так и не получилось. Мы ведь не самые близкие родственники.Периодически встречаемся, помогаем, чем можем", – поделился артист. Юрий Лозасообщил, что сейчас девушку поддерживают мама и отчим.О погибшем Олеге известно то,что четыре года назад его семья перебралась в Россию из Узбекистана. Здесь онзакончил школу, а затем устроился в фирму, занимающуюся ремонтом квартир. Потомпознакомился с племянницей Юрия Лозы Анастасией, скоторой решил создать семью.Примечательно,что семья Олега не единожды обращалась в правоохранительные органы с жалобамина нападения бездомных собак. В 2016 году дворовый пес покусал младшего брата парня,которому сейчас 11 лет. А в прошлом году жертвой нападения бродячей собакистала его мама.Ранее пресс-служба подмосковного главка Следственного комитетасообщала, что в Курсаково обнаружили тело молодого человека с рванымиранами, характерными при укусах собак. Кроме того, в однуиз больниц доставили женщину с аналогичными ранами. В СКпредположили, что на них напала стая бродячих собак. Позднее сталоизвестно, что сотрудники специальной организации отловили псов. По факту гибели человека правоохранительными органами проводитсяпроверка, по результатам которой будет принято решение.