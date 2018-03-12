Руководители футбольной сборной России объявили расширенный список игроков, которые будут готовиться к мартовским товарищеским матчам против команд Бразилии и Франции. Тренер Станислав Черчесов вернул в состав Дениса Черышева и Романа Нойштедтера.

Руководители футбольной сборной России объявили расширенный список игроков, которые будут готовиться к мартовским товарищеским матчам против команд Бразилии и Франции. Тренер Станислав Черчесов вернул в состав Дениса Черышева и Романа Нойштедтера.Черышев, который выступает в испанском "Вильяреале", и молодой зенитовец Далер Кузяев составили компанию Денису Глушакову, Роману Зобнину, Александру Самедову (все — "Спартак"), Александру Головину, Алану Дзагоеву (оба — ЦСКА), Александру Ерохину ("Зенит"), Антону Миранчуку ("Локомотив") и Антону Швецу ("Ахмат").Линию обороны сборной составят вратари Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов ("Брюгге", Бельгия), Андрей Лунев ("Зенит"), Александр Селихов ("Спартак") и защитники Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба — "Рубин"), Юрий Жирков, Игорь Смольников (оба — "Зенит"), Владислав Игнатьев ("Локомотив"), Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов (оба — "Спартак"), Нойштедтер ("Фенербахче", Турция), Константин Рауш ("Динамо") и Андрей Семенов ("Ахмат").В линию нападения включены Антон Заболотный, Александр Кокорин (оба — "Зенит"), Алексей Миранчук ("Локомотив") и Федор Смолов ("Краснодар"). Матч между сборными России и Бразилии состоится 23 марта в Москве, а игра с Францией пройдет 27 марта в Санкт-Петербурге.