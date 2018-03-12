Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Род Стюарт, Светлана Захарова, Хосе Каррерас и другие мировые суперзвезды стали гостями и лауреатами первой профессиональной музыкальной премии Bravo, которую вручали в Большом театре. Разумеется, столь громкое событие не могла пропустить Виталина Цымбалюк-Романовская. Это прежде она была в тени мужа, а теперь сама– светская леди. Корреспондент Dni.Ru оказался рядом с 39-летней украинской пианисткой.

Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Род Стюарт, Светлана Захарова, Хосе Каррерас и другие мировые суперзвезды стали гостями и лауреатами первой профессиональной музыкальной премии Bravo, которую вручали в Большом театре. Разумеется, столь громкое событие не могла пропустить Виталина Цымбалюк-Романовская. Это прежде она была в тени мужа, а теперь сама– светская леди. Корреспондент Dni.Ru оказался рядом с 39-летней украинской пианисткой.В Большом театре бывшая жена Армена Джигарханяна устроила настоящий переполох. Люди делали селфи с обладательницей трех шикарных квартир и солидного капитала, просили обворожительную Виталину об автографе, жали ей руки и говорили слова поддержки. Для нее сегодня, когда по словам адвоката наступил "переломный момент", такая реакция публики очень важна. Цымбалюк-Романовская улыбалась, благодарила и была, казалось, счастлива. Ведь она снова произвела фурор.На премию молодая пианистка пришла в дорогим красном дизайнерском платье от Dolce&Gabbana. Стоит такой наряд около 70 тысяч рублей. Но Виталина теперь вполне может себе позволить такие туалеты – она неожиданно стала богата и знаменита. Опустим за скобками все, что ей пришлось пережить – это в прошлом.И пусть бывшая подруга Элина Мазур обзывает ее "домработницей Викой из Киева", пусть престарелый бывший муж кричит в эфире федерального канала какую-то чушь из серии "воровка, посадить воровку". Всем врагам нашло на спине у Цымбалюк-Романовской красуется огромный лейбл знаменитого модного Дома, свидетельствующий о вкусе, состоянии, статусе и положении обладательницы. К тому же в местах не столь отдаленных таких изысканных нарядов дамам могут и не предложить...В этом приталенном красном платье Виталина очень гармонировала с Красный фойе Большого театра. Казалось, еще мгновение, и молодая киевская пианистка поднимется на сцену, чтобы покорить публику своей продуманной игрой. Тем, что у нее всегда отлично получается.