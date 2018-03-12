Директор Московского театра Современник Игорь Попов заявил, что Михаил Ефремов спектакль не срывал и Самару не материл. По его словам, актер просто вступил в диалог со зрителем, а скандал был раздут.

Директор Московского театра "Современник" Игорь Попов заявил, что Михаил Ефремов спектакль не срывал и Самару не материл.Попов рассказал ТАСС, что посмотрел видео, которое выложено в Интернете, почитал отзывы зрителей и не понял "причину раздутого скандала". По его словам, актер просто "вступил в диалог со зрителем"."Спектакль на самом деле неоднозначный и вызвал неоднозначную реакцию. Но сказать, что Ефремов "обматерил Самару", я не могу", — сказал директор театра.Также он объяснил причину задержки начала спектакля. По его словам, это вина организаторов, которые вовремя не подготовили площадку. Кроме того, Попов не считает, что "Ефремов сорвал спектакль, потому что он состоялся".Директор "Современника" сообщил, что уже несколько раз говорит с актером, сегодня состоится еще одна беседа. Он добавил, что для принятия решения "надо досконально во всем разобраться", и пообещал, что сегодня будет поставлена точка.Скандал разразился 7 марта на гастролях в Самаре во время спектакля "Не становись чужим". Зрители жаловались на то, что представление задержали на полчаса, а Ефремов вышел на сцену пьяным. Он произносил "несвязный текст", шатался, ругался матом, а в конце спектакля практически убежал со сцены со словами: "Самара, спасибо, что дотерпели".Сам же Ефремов заявил, что был трезв, а спектакль для самарской публики оказался слишком сложен. "Не догоняют", – сказал он.