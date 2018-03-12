Единая Россия примет участие в решении задач в сфере агропромышленного комплекса, поставленных Владимиром Путиным. О поддержке инициатив президента завил координатор партийного проекта Российское село, депутат Госдумы Владимир Плотников.

"Единая Россия" примет участие в решении задач в сфере агропромышленного комплекса,поставленных Владимиром Путиным. О поддержке инициатив президента завил координаторпартийного проекта "Российское село", депутат Госдумы ВладимирПлотников.Речь, в том числе, идет о развитии сельских территорий.Об этом сегодня, 12 марта говорил в Краснодаре на Всероссийском форумесельхозпроизводителей глава государства. В "Единой России" пообещалипринять участие в решении этой задачи. По мнению Владимира Плотникова, этопозволит увеличить долю фермерских хозяйств и защитит фермеров от давления состороны крупных агрохолдингов, а также повысит доходность сельхозпроизводства."Все это созвучно тем темам, которые взял на себяв качестве обязательств наш партийный проект", – сказал депутат. По его словам,президент отметил объективные успехи, достигнутые в сфере сельского хозяйства.Глава государства дал понять, что сельское хозяйствостало одним из драйверов отечественной экономики, а Россия вернула себе статусвеликой аграрной державы.При этом, продолжил Плотников, главой государствапоставлены такие важные задачи, как наращивание производства и экспортасельхозпродукции, который в ближайшие четыре года должен будет превыситьимпорт, а также обеспечение условий для повышения занятости людей в сфере АПК иулучшения качества жизни на селе."Фракция "Единой России" в ГосударственнойДуме поддержит эти процессы на законодательном уровне", – резюмировал парламентарий.Партийный проект "Российскоесело" направлен на обеспечение продовольственной безопасности и усилениепозиций России на мировом продовольственном рынке, на развитие сельскихтерриторий, поддержку всех форм хозяйствования на селе, развитие садоводства иогородничества. Депутат Владимир Плотников координирует проект, а его общественный совет возглавляет губернатор Белгородской области Евгений Савченко.