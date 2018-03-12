Единая Россия примет участие в решении задач в сфере агропромышленного комплекса,
поставленных Владимиром Путиным. О поддержке инициатив президента завил координатор
партийного проекта Российское село, депутат Госдумы Владимир
Плотников.
"Единая Россия" примет участие в решении задач в сфере агропромышленного комплекса,
поставленных Владимиром Путиным. О поддержке инициатив президента завил координатор
партийного проекта "Российское село", депутат Госдумы Владимир
Плотников.
Речь, в том числе, идет о развитии сельских территорий.
Об этом сегодня, 12 марта говорил в Краснодаре на Всероссийском форуме
сельхозпроизводителей глава государства. В "Единой России" пообещали
принять участие в решении этой задачи. По мнению Владимира Плотникова, это
позволит увеличить долю фермерских хозяйств и защитит фермеров от давления со
стороны крупных агрохолдингов, а также повысит доходность сельхозпроизводства.
"Все это созвучно тем темам, которые взял на себя
в качестве обязательств наш партийный проект", – сказал депутат. По его словам,
президент отметил объективные успехи, достигнутые в сфере сельского хозяйства.
Глава государства дал понять, что сельское хозяйство
стало одним из драйверов отечественной экономики, а Россия вернула себе статус
великой аграрной державы.
При этом, продолжил Плотников, главой государства
поставлены такие важные задачи, как наращивание производства и экспорта
сельхозпродукции, который в ближайшие четыре года должен будет превысить
импорт, а также обеспечение условий для повышения занятости людей в сфере АПК и
улучшения качества жизни на селе.
"Фракция "Единой России" в Государственной
Думе поддержит эти процессы на законодательном уровне", – резюмировал парламентарий.
Партийный проект "Российское
село" направлен на обеспечение продовольственной безопасности и усиление
позиций России на мировом продовольственном рынке, на развитие сельских
территорий, поддержку всех форм хозяйствования на селе, развитие садоводства и
огородничества. Депутат Владимир Плотников координирует проект, а его общественный совет возглавляет губернатор Белгородской области Евгений Савченко.