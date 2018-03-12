На роль предсказателя результатов матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, избран кот Ахилл. По словам пресс-секретаря эрмитажных котов Марии Халтунен , все бумаги уже подписаны, и вскоре на специальной пресс-конференции ему будет вручен паспорт болельщика.

Пресс-секретарь эрмитажных котов Мария Халтунен сообщила журналистам, что на роль предсказателя результатов матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, избран кот Ахилл.По ее словам, все соответствующие бумаги уже подписаны, и вскоре на специальной пресс-конференции ему будет вручен паспорт болельщика.Кот Ахилл, который был оракулом Кубка конфедераций-2017 по футболу, как рассказала Халтунен, недавно "брал отпуск". Он жил в семье, где поправился примерно на килограмм и вернулся в Эрмитаж "с брюшком".К настоящему времени будущий оракул чемпионата мира по футболу уже похудел на 100 граммов и весит 4 килограмма 720 граммов, сообщает РИА Новости.В качестве подготовки к будущим мероприятиям запланированы посещения котом Ахиллом детских хосписов и домов престарелых.Отмечается, что среди всех котов, обитающих в Эрмитаже, белоснежный Ахилл – самый стрессоустойчивый и человеко-ориентированный кот. Он живет в Зимнем дворце с рождения. Причем, у этого кота — врожденная глухота. Возможно, поэтому у Ахилла обострены интуиция, любознательность и человеколюбие.Свои предсказания матчей Кубка конфедераций-2017 по футболу кот-оракул делал в Эрмитаже. Ахилл выбирал одну из двух мисок с кормом, рядом с которыми стояли флаги команд. Из какой миски кот отведал лакомство, та команда и считалась победителем.В настоящее время в музейных подвалах проживают порядка 50 котов и кошек.Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи пройдут на стадионах Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Волгограда, Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Саранска, Ростова-на-Дону, Сочи и Екатеринбурга.Привлекать представителей из мира животных в качестве предсказателей исходов спортивных матчей стали наиболее активно после того, как своими футбольными прогнозами еще в 2010 году прославился осьминог Пауль. Его талант оракула, пожалуй, не превзойден до сих пор: он предсказывал исход состязаний с достаточно большой точностью.