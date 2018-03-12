Форвард хоккейной сборной России и клуба Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин вошел в пятерку лучших российских снайперов Национальной хоккейной лиги после того, как забил гол и сделал передачу в матче против Даллас Старз (3:1). Малкин обошел Павла Дацюка.

Форвард хоккейной сборной России и клуба "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин вошел в пятерку лучших российских снайперов Национальной хоккейной лиги после того, как забил гол и сделал передачу в матче против "Даллас Старз" (3:1). Малкин обошел Павла Дацюка.Лидер "пингвинов" достиг отметки 919 очков: на его счету 367 заброшенных шайб и 552 результативные передачи. У Дацюка, который выступал за "Детройт Рэд Уингз", осталось 918 (314+604) баллов.Выше Малкина стоят Сергей Федоров (1179 очков, 483 гола и 696 передач), Александр Овечкин (1107=598+509), Александр Могильный (1032=473+559) и Алексей Ковалев (1029=430+599). Из Топ-5 российских снайперов НХЛ действующими остаются Малкин и Овечкин.