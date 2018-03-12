Виртуальную реальность собираются сделать еще более реальной, а смартфоны — еще более доступными. Об этом, а также о том, кто создает и кто ловит фейковые новости в Сети — в итоговом выпуске программы Вести.net.

Виртуальную реальность собираются сделать еще более реальной, а смартфоны — еще более доступными. Об этом, а также о том, кто создает и кто ловит фейковые новости в Сети — в итоговом выпуске программы 33Live.Runet.В этом выпуске:— В Мексике открылся Саммит аналитиков по безопасности, так называется ежегодная конференция "Лаборатории Касперского". В этом году основной темой конференции стала дезинформация, или, как сейчас принято называть это явление — "фейковые новости". А едва ли не главным примером дезинформации стала хакерская атака на Зимнюю Олимпиаду — Olympic Destroyer. Кто на самом деле стоял за этим вирусом?— Samsung представила в Нью-Йорке новую линейку своих телевизоров. Что нового предлагают корейцы?— Всемирный мобильный конгресс в Барселоне давно закончился, но запас подготовленных на нем Вестями.net материалов до сих пор не иссякает. В этой программе — все главные анонсы (и просто случайные находки), относящиеся к индустрии виртуальной реальности, а также рассказ о полной линейке VR-устройств китайской Lenovo.— Павел Кушелев в Барселоне изучал новую попытку Google сделать смартфон для стран третьего мира, который нормально работает. Предыдущий проект в этой области — появившийся четыре года назад Android One — окончился неудачей. Что попробуют на этот раз с системой Android Go для аппаратов за 100 евро или дешевле? Выясняем на примере бюджетных смартфонов Alcatel и Nokia.— Новый слух: Uber и Waymo, только что закончившие миром судебную тяжбу, могут начать сотрудничать в области разработки беспилотных автомобилей. Тем временем, Uber уже запустила свои первые беспилотные грузовики в коммерческую эксплуатацию, а ведущего программы 33Live.Runet в Барселоне прокатили на беспилотнике, в котором даже не было водителя для подстраховки. Со скоростью полтора километра в час.— Фишка недели: Кубик Роботика.