Более 4 миллион человек менее чем за сутки посмотрели в интернете документальный фильм Путин, который снял политический обозреватель ВГТРК Андрей Кондрашов. В картине президент рассказывает о причинах гибели подлодки Курск, о захвате пассажирского самолета за час до открытия Олимпиады в Сочи и об обстреле своего вертолета в Чечне.

Более 4 миллион человек менее чем за сутки посмотрели в интернете документальный фильм "Путин", который снял политический обозреватель ВГТРК Андрей Кондрашов. В картине президент рассказывает о причинах гибели подлодки "Курск", о захвате пассажирского самолета за час до открытия Олимпиады в Сочи и об обстреле своего вертолета в Чечне. Многое в фильме показано впервые, например, личный фотоархив президента.Откровения от первого лица, откровенно о первом лице. В фильме столько неизвестных фактов, что смотришь его, не отрываясь. 10 месяцев съемок. Автор, журналист ВГТРК Андрей Кондрашов, записывал Владимира Путина не только в Кремле. Они вместе были на Валааме, в Петербурге и в Крыму.- Есть ли такие обстоятельства при которых вы были бы готовы отдать Крым и Севастополь?- Да вы что, с ума сошли? Нет таких обстоятельств и не будет никогда.Говорили они и в Сочи. От того, что там рассказал президент, мурашки по коже. У миллионов в памяти — день открытия Олимпийских игр, 40 тысяч человек на стадионе "Фишт" ждут начала спортивного праздника. Улыбаться тогда нужно было и Путину, вида не подавал, хотя за несколько минут до приезда на стадион ему позвонили."Захвачен самолет, который должен следовать из Украины в Стамбул. Захватчики требуют посадки в Сочи. Я спросил: "Что вы предлагаете?" Ответ ожидаемый: в соответствии с планом. То есть, сбить", — рассказал президент.Зрители занимали места на трибунах, когда истребители поднимались на перехват. Самолет со 110 пассажирами захватчики могли направить в олимпийский парк, и жертвами стали бы тысячи. Но обошлось."Раздался второй звонок, сказали, что пьяная выходка, самолет направляется в Турцию и скоро будет садиться. Это очень чувствительная страничка истории Олимпиады", — говорит Путин.Рассказал он и о своей в буквальном смысле чувствительной истории из детства, когда пришел в первую спортивную секцию."Самым первым был бокс, там мне нос сломали, и пока он заживал, я переориентировался на борьбу. Стал заниматься борьбой, самбо, дзюдо, начал постепенно меняться. Учиться лучше, и многое изменилось", — вспоминает Владимир Путин.Из дневника исчезли двойки и наконец был повязан пионерский галстук. В пионеры Путина приняли только в 6-м классе. Вера Дмитриевна Гуревич, классный руководитель Владимира Путина, совсем молодой учительницей пришла в их класс, который оказал не самый теплый прием."Они гудели, мычали, встретив меня. И нет конца этому. Встает Володя и говорит: "Хватит мычать, не стадо коров , в конце концов". И прекратили", — рассказывает педагог.В фильме впервые для широкой публики показаны фотографии из семейного альбома Путиных. Кстати, благодаря съемкам, сам президент узнал кое-что новое о человеке, который спас его отца на Невском пятачке. Тащил раненного сослуживца под пулями через речку."Перетащил. Сдал в госпиталь. Сказал: "Ты будешь жить, а я пошел умирать", — рассказал Путин.Он не умер, как и отец президента, вернулся с войны. Журналисты вместе с классной руководительницей Владимира Путина перерыли ворох документов, нашли и имя, и карточку спасителя, которую показали главе государства."Петр Иванович Теселкин, который Владимира Спиридоновича тащил по льду. Отец называл такую фамилию! – вспомнил президент. – Точно-точно, такую фамилию называл. Сейчас вы сказали, и я вспомнил".У авторов получилось проследить историю рода Путиных до 12-го колена. Дед президента еще в начале XX века не понаслышке знал о политической кухне – работа поваром сначала у Ленина, потом у Сталина на одной из подмосковных дач.Ради этого фильма свой отпуск прервал Герхард Шредер. Сильвио Берлускони впервые за пять лет дал иностранным журналистам интервью, ведь Путин для них не только политик — за время работы с российским президентом сдружились.Все, с кем общались авторы фильма, говорят про Путина: человек слова. Убедились в этом родные экипажа затонувшей лодки "Курск". Он пообещал семьям поднять подлодку, хотя специалисты были против."Когда мы начали проводить последнее совещание, и я начал спрашивать участников — там человек 15 было — и попросил ответить односложно, да или нет, на вопрос "Будем поднимать?", все сказали нет. Я сказал, что будем поднимать, приступайте к работе. Я пообещал это, и это обещание выполнил", — говорит Путин.Как пообещал родственникам псковских десантников привезти цветы в Чечню, на место, где погибли герои. Прилетел с охапкой алых роз. Во время чеченской кампании он был в республике не раз и не раз с риском для жизни. В новогоднюю ночь на подлете к Гудермесу их вертолет обстреляли."Я-то решил, что это салют, Новый год был. "Какой салют — мы под обстрелом", — сказали летчики", — рассказывает Путин.Ради фильма впервые в Сирии были реконструированы подвиги российских солдат в местах реальных боев. Так Путину хотели рассказать о героизме военных, но оказалось, он знает о них намного больше: "Вы назвали этого военнослужащего офицером, он не офицер. Он старший сержант или прапорщик. Их было всего 4-5 человек, группа сил спецопераций, которые занималась наводкой авиации".На приказе о награждении сирийских героев виза Верховного главнокомандующего. Согласен, вручу лично. Он сам награждал военных, которые сражались в Алеппо. 16 наших против 500 боевиков. Бой длиной в трое суток."Когда все это читал, не буду скрывать, сердце сжалось. Я думал, там в конце — просьба наградить посмертно. И когда дочитал, что группа вышла из боя без потерь, мне захотелось пожать им руки, поблагодарить, проявить уважение и подчеркнуть значение того дела, которому они служат, — говорит Путин. – Герои, конечно. Если они не герои, то кто?"В Интернете за первый день у фильма больше 4 миллионов просмотра. А ведь это только первая серия, скоро выйдет вторая.