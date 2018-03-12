Он прошёл в атмосфере позитивного настроения, интересных встреч, единения людей различных поколений и возрастов.

В этом году IV Владимирский форум-выставку «50 Плюс. Все плюсы зрелого возраста» посетили более 16 тысяч жителей области. С 6 по 8 марта свои услуги посетителям предоставляли специалисты департаментов здравоохранения, социальной защиты населения, по физической культуре и спорту, по труду и занятости населения, комитетов по туризму и по молодежной политике, Пенсионного фонда, аппарата Уполномоченного по правам человека, Союза пенсионеров. На мастер-классах по изготовлению цветов из гофрированной бумаги, бисероплетению, плетению атласными лентами был аншлаг.Форум прошёл в атмосфере позитивного настроения, интересных встреч, единения людей различных поколений и возрастов. Он является частью масштабного проекта «50 Плюс» во Владимирской области, в рамках которого в 2018 году планируется провести более 350 мероприятий. До конца года в районных центрах региона пройдёт ещё 7 районных и городских форумов-выставок «50 Плюс. Все плюсы зрелого возраста», а также 290 акций в деревнях и сёлах области.