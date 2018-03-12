Футболисты Винченцо Вендитти и Самуэле Парлатти, выступающие за клуб второго итальянского дивизиона Асколи, были атакованы фанатами своего же клуба после поражения в 30-м туре от Венеции со счетом 0:1. Нападение связано с выступлениями команды, которая замыкает таблицу чемпионата.

Футболисты Винченцо Вендитти и Самуэле Парлатти, выступающие за клуб второго итальянского дивизиона "Асколи", были атакованы фанатами своего же клуба после поражения в 30-м туре от "Венеции" со счетом 0:1. Это поражение стало для футболистов "Асколи" 16 в турнире. В турнирной таблице команда занимает последнее, 22 место, а от спасительной 17 строчки их отделяет семь очков.Футболисты были атакованы группой хулиганов, лица которых были закрыты шарфами команды и, как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на итальянское издание Football Italia, общее число фанатов составляло порядка 10 человек. Примечательно, что сами игроки не входят в число основных футболистов и на двоих приняли участие лишь в одном матче "Асколи". После того, как они были избиты, им сказали передать угрозы всем своим коллегам по клубу.