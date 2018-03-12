Лозунгом на голое тело отметилась жена депутата Архангельского областного собрания Александра Дятлова. Юлия Дятлова с группой единомышленниц призывает россиян на избирательные участки с агитплаката: обнаженные девушки прикрыты полотном с откровенным признанием.

Лозунгом на голое тело отметилась жена депутатаАрхангельского областного собрания Александра Дятлова. Юлия Дятлова с группойединомышленниц призывает россиян на избирательные участки с агитплаката:обнаженные девушки прикрыты полотном с откровенным признанием.Юлия – владелица студии создания образа и отличаетсякреативным мышлением. Жена депутата непобоялась предстать на фотографии вместе с "группой поддержки"завернутой в транспарант с лозунгом, посвященным явке на избирательные участки.Участницы фотосессии не считают агитплакат провокационным или непристойным. Пословам Юлии, снимком она и ее подруги хотели показать, что в будущем странызаинтересованы совершенно разные группы общества.Супруг Юлии – депутат областного собрания Александр Дятлов —красавицу-жену не ревнует: по ее словам, они с мужем одна команда, котораяподдерживает друг друга. И фотосессия с флагом для команды студии может быть непоследней, творческие поиски продолжаются."Девушки на фото – модели студии, они не столькопрофессиональные манекенщицы, сколько очень творческие девушки, интересующиесямодой. Все они работают в разных сферах – преподают иностранные языки, работаютфитнесс-тренерами, инженерами, мастерами в салонах красоты, учатся вуниверситетах. Нас объединяет желание сделать мир вокруг красивее, а нашустрану – самой лучшей", – заявила Дятлова порталу 29.ru."Мы создаем совершенно разные образы для девушек совсей нашей области – для фотосессий, свадеб, торжеств. Особенно любим создаватькреативные образы для фотосъемок. При этом мы все социально активны – намнебезразлично будущее нашей страны!", – сказала Юлия. Она убеждена, чтомолодежь должна активно голосовать на выборах.Текст на транспаранте окрашен в цвета государственноготриколора. Однако это едва ли привлечет внимание правоохранительных органов —использовался не сам флаг, а лишь схожая цветовая гамма. Вдобавок Дятловапризналась, что все девушки были одеты в шортики и топы.