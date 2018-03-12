Лозунгом на голое тело отметилась жена депутата
Архангельского областного собрания Александра Дятлова. Юлия Дятлова с группой
единомышленниц призывает россиян на избирательные участки с агитплаката:
обнаженные девушки прикрыты полотном с откровенным признанием.
Лозунгом на голое тело отметилась жена депутата
Архангельского областного собрания Александра Дятлова. Юлия Дятлова с группой
единомышленниц призывает россиян на избирательные участки с агитплаката:
обнаженные девушки прикрыты полотном с откровенным признанием.
Юлия – владелица студии создания образа и отличается
креативным мышлением. Жена депутата не
побоялась предстать на фотографии вместе с "группой поддержки"
завернутой в транспарант с лозунгом, посвященным явке на избирательные участки.
Участницы фотосессии не считают агитплакат провокационным или непристойным. По
словам Юлии, снимком она и ее подруги хотели показать, что в будущем страны
заинтересованы совершенно разные группы общества.
Супруг Юлии – депутат областного собрания Александр Дятлов —
красавицу-жену не ревнует: по ее словам, они с мужем одна команда, которая
поддерживает друг друга. И фотосессия с флагом для команды студии может быть не
последней, творческие поиски продолжаются.
"Девушки на фото – модели студии, они не столько
профессиональные манекенщицы, сколько очень творческие девушки, интересующиеся
модой. Все они работают в разных сферах – преподают иностранные языки, работают
фитнесс-тренерами, инженерами, мастерами в салонах красоты, учатся в
университетах. Нас объединяет желание сделать мир вокруг красивее, а нашу
страну – самой лучшей", – заявила Дятлова порталу 29.ru.
"Мы создаем совершенно разные образы для девушек со
всей нашей области – для фотосессий, свадеб, торжеств. Особенно любим создавать
креативные образы для фотосъемок. При этом мы все социально активны – нам
небезразлично будущее нашей страны!", – сказала Юлия. Она убеждена, что
молодежь должна активно голосовать на выборах.
Текст на транспаранте окрашен в цвета государственного
триколора. Однако это едва ли привлечет внимание правоохранительных органов —
использовался не сам флаг, а лишь схожая цветовая гамма. Вдобавок Дятлова
призналась, что все девушки были одеты в шортики и топы.