Первая авария произошла накануне во Владимире на улице Чайковского, 14. Из салона автобуса №18С выпала 80-летняя пенсионерка.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев двух ДТП. Первая авария произошла накануне во Владимире на улице Чайковского, 14. Из салона автобуса №18С выпала 80-летняя пенсионерка. Водитель бабушку не заметил и проехался по ней. У женщины - травмы разной степени тяжести. Однако сам шофер утверждает, что пенсионерки в салоне не было и выпасть она не могла.А на проспекте Строителей, 2а неизвестный автомобиль на «зебре» сбил 49-летнюю женщину и с места происшествия скрылся.Всех свидетелей данных ДТП просят позвонить в дежурную часть Управления ГИБДД по Владимирской области по телефону 54-16-65.