Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал, когда стоит ожидать первого полета разрабатываемого его компанией нового межпланетного корабля. Свежими подробностями о задуманной им программе освоения Марса Маск поделился на конференции SXSW в Остине, где неожиданно для всех появился на одном из мероприятий.

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал, когда стоит ожидать первого полета разрабатываемого его компанией нового межпланетного корабля. Свежими подробностями о задуманной им программе освоения Марса предприниматель поделился на конференции SXSW в Остине, где неожиданно для всех появился на одном из мероприятий.Напомним, в сентябре 2017-го Маск анонсировал свой проект освоения Красной планеты и объявил, что собирается организовать первую доставку груза на Марс в 2022 году. Выполнить полет должна пока еще не готовая сверхтяжелая ракета под кодовым названием BFR. Выступая в воскресенье вечером на SXSW миллиардер предположил, что первые короткие тестовые полеты новой ракеты могут состояться уже в первой половине 2019 года."Хотя иногда со сроками у меня бывает немного… ну, вы знаете", — пошутил Маск, намекая на то, что далеко не всегда выполнял свои обещания выпустить тот или иной продукт Tesla или запустить новую ракету SpaceX в обещанные сроки.Главной задачей своего "марсианского" проекта, о котором Маск говорит уже более десяти лет, предприниматель считает создание на Красной планете автономной колонии с населением до миллиона человек. По его мнению, такое поселение — гарантия выживания цивилизации в случае ядерной войны или другого глобального катаклизма на Земле.Но главной угрозой человечеству основатель Tesla и SpacX по прежнему-считает не оружие массового поражения или катастрофические изменения климата, а искусственный интеллект. "Запомните мои слова, — сказал он аудитории на SXSW — ИИ гораздо опаснее ядерных ракет. Так почему он до сих пор не подлежит регулированию?"