Процедура изгнания беса окончилась трагично. Известный вьетнамский поп-певец насмерть закормил свою 20-летнюю возлюбленную чесноком.

Процедура изгнания беса окончилась трагично. Известный вьетнамскийпоп-певец насмерть закормил свою 20-летнюю возлюбленную чесноком.Нгуен Виет Куонг во время совместной вечеринки убедился, чтоего девушка Гуйен одержима злыми духами. Окрепнуть в этом убеждении ему помоглаизрядная доза наркотиков.Впрочем, не отставала от 40-летнего любовника и Гуйен.Изгонять бесов им помогали еще двое участников вечеринки, которая проходила вквартире в центре Ханоя. Принятые тусовщиками вещества вызвали сильныегаллюцинации. Они решили, что без бесов тут не обошлось.Нгуен и Гуйен решили, что они одержимы оба. Любовники сталикласть себе в горло зубчики чеснока. Девушка, видимо, медлила и певец сталактивно ей помогать, применяя силу.Экзорцизм завершился смертью Гуйен. Ее тело нашли толькопосле того, как вечеринка закончилась. Девушка погибла от удушья – у нее вгорле обнаружили 33 чесночных зубчика, пишет Daily Mail.Ранее Dni.Ru писали о том, как предстал перед судом 30-летний жтель Мьянмы Тун Наинг. Среди местных жителей мужчина слыл колдуном. Однажды к нему на сеанс изгнания злых духов привели трех детей – двух девочек в возрасте восьми месяцев и двух лет, а также трехлетнего мальчика.Во время обряда экзорцизма, как рассказал обвиняемый, в него самого вселились злые духи. В итоге маг насмерть забил трех детей. Дело вызвало широкий общественный резонанс в стране. Мужчина был приговорен к смертной казни