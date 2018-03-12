Экс-глава Международной федерации футбола Йозеф Блаттер прокомментировал для журналистов возможный бойкот чемпионата мира-2018 со стороны политического руководства Великобритании и футбольной сборной Англии. Бывший функционер считает, что англичане не умеют проигрывать.

Экс-глава Международной федерации футбола Йозеф Блаттер прокомментировал для журналистов возможный бойкот чемпионата мира-2018 со стороны политического руководства Великобритании и футбольной сборной Англии. Бывший функционер считает, что англичане не умеют проигрывать."Англичане – они такие. Они и против меня выступали и выступают. Их все и всегда не устраивает. Англичане просто не умеют проигрывать. Такие люди много чего говорят о России. Недавняя Олимпиада, все эти проблемы, созданные вокруг нее. Скажу одно: чемпионат мира никто не отменит. Он состоится", — сказал Блаттер."Понимаете, футбол сам по себе – крупнейшее явление, — цитирует экс-президента ФИФА издание "Спорт-экспресс". – Прямо или косвенно в него вовлечены почти два миллиарда человек. Чемпионат мира – событие номер один. Он котируется выше Олимпийских игр. Олимпиада идет две недели. Мировое первенство – месяц. А посчитайте, сколько времени занимает его подготовка. Повторю: чемпионат мира 2018 года пройдет в России".По словам Блаттера, "единственная организация, которая может заявить об отмене или переносе чемпионата мира, это ФИФА": "А каковы отношения между ФИФА и Россией, все прекрасно видели, когда на днях показали видеоролик – Джанни Инфантино [преемник Блаттера, — прим. ред.] и Владимир Путин играли в футбол"."Очень жаль, что существуют антироссийские настроения. Знаете, мне хотелось, чтобы чемпионаты 2018 и 2002 годов прошли бы в России и США. Поддержи мое мнение исполком, так и получилось бы. Но вместо США утвердили Катар. Благодаря действиям Саркози, на тот момент президента Франции, и Платини [экс-глава УЕФА – прим. ред.]. Жаль, не получилось. Но повторю и могу повторить еще много раз: никто в ФИФА никогда не ставил под сомнение проведение мирового чемпионата в России. Никогда".