Правильным и разумным предложением назвали эксперты идею спикера Госдумы образовать рабочие группы при законодательных собраниях для реализации послания президента. Вячеслав Володин высказался на эту тему в Твери, там прошел форум представителей муниципальных образований региона.

Правильным и разумным предложением назвали эксперты идею спикераГосдумы образовать рабочие группы при законодательных собраниях для реализации посланияпрезидента. Вячеслав Володин высказался на эту тему в Твери, там прошел форумпредставителей муниципальных образований региона.Тема усиления влияния Госдумы на политический процесс давновитает в воздухе, отмечает политолог Аббас Галлямов. Он напомнил, что впредыдущем сезоне депутатам удалось установить новые правила в отношениях справительством, благодаря которым политическая субъектность парламента быласущественно усилена.Теперь, по мнению эксперта, выбрано новое направление движения– регионы. "Мостик между Думой и территориями будет перекинут. Дальнейшаяего достройка и расширение – дело техники", – уточняет эксперт. Онназывает парламентаризм "светлым будущем всего человечества" иприветствует факт внимания к российской глубинке.Очень правильным и разумным предложением назвал идею спикераполитолог Дмитрий Фетисов. По его мнению, для того, чтобы максимальнообеспечить эффективную реализацию тезисов послания, необходимо учитывать всенюансы на местах. "Подобные рабочие группы как раз и способны датьобратную связь с мест и учесть все нюансы. Это и есть системный подход кзаконодательному обеспечению послания и создания механизмов его реализации",– уверен эксперт.Инициативу Володина нужно рассматривать в двух плоскостях,считает политолог Антон Хащенко. Первая – практическая. Речь о том, чтобы витоге появились качественные законы, проработанные не только на федеральномуровне, но и на региональных.Вторая плоскость – политическая. По мнению Хащенко, Дума несобирается отдавать эту тему на откуп исполнительной власти, и более того,практически с самого начала работы нового созыва определила взаимодействие срегионами в качестве приоритетной для того, что разбудить региональныйпарламентаризм и сделать его более живым и определяющим.Политолог Ростислав Туровский уверен, что реализацияпрезидентского послания – это задача, которой способна заниматься не толькоисполнительная, но и законодательная власть. "Включение парламента в этуработу вполне оправдано. Поскольку именно он принимает законы, а изпрезидентского послания прямо вытекает потребность в нормотворческой работе",– сказал эксперт в интервью изданию "Политаналитика".По его мнению, координация усилий Госдумы с региональнымипарламентами позволит сделать эту работу более эффективной, учитывая, что повопросам, затронутым в послании, необходимо принимать не только федеральные, нои региональные законы.Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил образоватьрабочие группы при законодательных собраниях регионов для реализации послания президентаВладимира Путина. Заявление прозвучало на форуме представителей муниципальныхобразований Тверской области, посвященного обсуждению задач и проблемсоциальной сферы, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства.Глава Думы отметил, что наличие обратной связипоспособствует повышению качества принимаемых законов. Володин также обратилвнимание на необходимость выслушать мнение экспертов, а также представителейразличных социальных сфер и деловых сообществ.Напомним, президент России Владимир Путин выступил с посланиемк Федеральному собранию 1 марта. Впервые это произошло не в Георгиевском залеБольшого Кремлевского дворца, а в выставочном зале "Манеж". Набольших экранах демонстрировалась инфографика и видео нового российскогооружия.Глава государства рассказал о ближайших задачах, которыепредстоит решить в социально-экономической сфере. Среди них улучшение условийжизни россиян, повышение пенсий и пособий, развитие образования, медицины,создание новых, высокотехнологичных мест и прочее.Вячеслав Володин назвал послание президента стратегическим.В интервью телеканалу "Россия 24" спикер подчеркнул, что выступлениеглавы государства задало ориентиры развития страны на десятилетия вперед, чтопотребует серьезной концентрации сил.Как писали Dni.Ru, спикер Госдумы Вячеслав Володин послеоглашения послания сообщил, что Владимир Путин лично координировал созданиеновых типов вооружения, продемонстрированных во время своего выступления.