Пенсионное законодательство ужесточается с каждым годом. Журналисты выяснили, какие профессии стоит выбирать молодежи, чтобы обеспечить себе старость.

Пенсионноезаконодательство ужесточается с каждым годом. Журналисты выяснили, какие профессиистоит выбирать молодежи, чтобы обеспечить себе старость.Про пенсиидепутатов Госдумы написан специальный закон. Из него следует, что если чиновникпровел на своем месте три года, то он может рассчитывать на пенсию, равную 55%от "ежемесячного денежного вознаграждения депутата". А если десять лет, то 75%от этого "вознаграждения".Этовознаграждение – специальный депутатский МРОТ, он больше ста тысяч рублей. Приэтом в нем не учитываются надбавки – это как минимум столько же. Такжепенсия депутата зависит от занимаемой им должности в Госдуме и от того, накакой работе он находился до того, как сел в кресло народного избранника,сообщает журнал "Город 812".Экс-депутаты региональныхпарламентов получают пенсии меньше думских. Так, экс-депутат петербургскогоЗаконодательного собрания и экс-глава ГУВД Аркадий Крамарев рассказал, что емуначисляют пенсию порядка ста тысяч рублей с учетом почти 40-летнего стажа нагосслужбе.Судья, имеющий 20-летний стаж, получает пенсию в размере 80% отоклада судьи на соответствующей должности. Тем, кто проработал больше, положено85%. По данным СМИ, мировые судьи зарабатывают приблизительно 50–80 тысячрублей, федеральные – 100–140 тысяч рублей.Выгодно быть и государственнымслужащим на пенсии. Не секрет, что многие и держатся за госслужбу именно дляэтого. Но теперь для этой категории повышают не только время выхода на пенсию,но и необходимую выслугу – каждый год прибавляют по полгода и ко временивыхода, и к выслуге. Так, сейчас при 16,5 годах выслуги госслужащему положенапенсия в 45% от оклада.Консультанты юридическогоцентра "Адвекон" считают, что Пенсионный фонд совершенно не заинтересован втом, чтобы люди получали большие пенсии. Официально пенсионеры могут начатьоформление пенсии за месяц до своего 55 и 60-летия. Но фактически гражданамсоветуют позаботиться об этом пораньше – хотя бы за год, чтобы успеть собратьвсе справки.Пенсионное законодательствоужесточается на глазах. Еще в 2017 году для получения социальной пенсии необходимбыл минимальный стаж восемь лет, сейчас уже девять, а к 2024 году станет 15.Ранее стало известно, что Министерство труда и социальной защиты выступило с инициативой проиндексировать социальные пенсии россиян с 1 апреля 2018 года. Средний размер выплат должен составить 9 062 рубля.