Март 2018 года отмечен редким событием. Он как бы зажат в коридоре между двумя полнолуниями, первое их которых состоялось 02.03.18 (в 03:52 по мск), а второе состоится 31.03.18 (в 15:38 по мск). Такое явление астрономы называют голубой Луной и бывает оно один раз в 2-3 года, когда в году вместо 12 полных лун появляется тринадцатая.

Март 2018 года отмечен редким событием. Онкак бы "зажат" в коридоре между двумя полнолуниями, первое их которых состоялось02.03.18 (в 03:52 по мск), а второе состоится 31.03.18 (в 15:38 по мск). Такое явлениеастрономы называют "голубой Луной" и бывает оно один раз в 2-3 года, когда в годувместо 12 полных лун появляется тринадцатая."Однако, несмотря на красивое название, этоявление достаточно опасное. Мы знаем, что при обычном полнолунии луна серьезно влияетна нас, усиливая хронические заболевания и обостряя проблемы. В это время мысовершаем необдуманные поступки, нас преследуют нехорошие мысли, частослучаются аварии и многое другое. Но март 2018 года в этом плане особеннотрудный. И напряжение, как правило, сильнее всего ощущается в больших городах.Нужно попытаться не совершать необдуманные поступки, быть осторожнее надорогах, по возможности, перенести важные дела на апрель. Не стоит совершатьсделок и крупных денежных операций", – советует читателям Dni.Ru .Первое полнолуние произошло в знаке Девы, гдеоппозиционное Солнце находится в соединении с Нептуном в знаке Рыб и обычноусиливает тоску, печаль, желание уединиться, усугубляя недоразумения и недопониманияв партнерских отношениях, пояснила Таша Игоршина. "Так как это будет пятница, рекомендуюмосквичам последовать биоритмам Венеры и посвятить это день себе и своему досугу,не особо перетруждаясь на работе. Попытайтесь доставить себе вечером удовольствиечерез релаксирующие процедуры в салонах красоты, СПА, услаждайте себя приятнымигастрономическими изысками, мелкими безделушками, встречами с друзьями. Хорошобудет даже просто принять горячую ванну и поспать подольше", – советуетастролог.Второе полнолуние будет проходить в знаке Весы,где оппозиционное Солнце будет в соединении с ретроградным Меркурием в знаке Овна.Оно будет провоцировать нас на неверные решения и ошибки. "Так как это будет суббота(день Сатурна), посвятите ее своей семье, дому, сделайте генеральной уборку. Алучше выехать на природу, медитировать, созерцать и молчать. Дайте себе возможностьполноценно отдохнуть", – говорит эксперт.Главная рекомендация Таши Игоршиной -попытаться в эти дни быть максимально спокойными и уравновешенными, не поддаватьсяна провокации со стороны, не идти на поводу у социума, который в этот период небудет отличаться добротой и пониманием. Лучше сохранять трезвое мышление и беречьсвое здоровье.В следующий раз такое явление будет наблюдатьсяв октябре 2020 года.