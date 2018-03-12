Март 2018 года отмечен редким событием. Он
как бы зажат в коридоре между двумя полнолуниями, первое их которых состоялось
02.03.18 (в 03:52 по мск), а второе состоится 31.03.18 (в 15:38 по мск). Такое явление
астрономы называют голубой Луной и бывает оно один раз в 2-3 года, когда в году
вместо 12 полных лун появляется тринадцатая.
Март 2018 года отмечен редким событием. Он
как бы "зажат" в коридоре между двумя полнолуниями, первое их которых состоялось
02.03.18 (в 03:52 по мск), а второе состоится 31.03.18 (в 15:38 по мск). Такое явление
астрономы называют "голубой Луной" и бывает оно один раз в 2-3 года, когда в году
вместо 12 полных лун появляется тринадцатая.
"Однако, несмотря на красивое название, это
явление достаточно опасное. Мы знаем, что при обычном полнолунии луна серьезно влияет
на нас, усиливая хронические заболевания и обостряя проблемы. В это время мы
совершаем необдуманные поступки, нас преследуют нехорошие мысли, часто
случаются аварии и многое другое. Но март 2018 года в этом плане особенно
трудный. И напряжение, как правило, сильнее всего ощущается в больших городах.
Нужно попытаться не совершать необдуманные поступки, быть осторожнее на
дорогах, по возможности, перенести важные дела на апрель. Не стоит совершать
сделок и крупных денежных операций", – советует читателям Dni.Ru .
Первое полнолуние произошло в знаке Девы, где
оппозиционное Солнце находится в соединении с Нептуном в знаке Рыб и обычно
усиливает тоску, печаль, желание уединиться, усугубляя недоразумения и недопонимания
в партнерских отношениях, пояснила Таша Игоршина. "Так как это будет пятница, рекомендую
москвичам последовать биоритмам Венеры и посвятить это день себе и своему досугу,
не особо перетруждаясь на работе. Попытайтесь доставить себе вечером удовольствие
через релаксирующие процедуры в салонах красоты, СПА, услаждайте себя приятными
гастрономическими изысками, мелкими безделушками, встречами с друзьями. Хорошо
будет даже просто принять горячую ванну и поспать подольше", – советует
астролог.
Второе полнолуние будет проходить в знаке Весы,
где оппозиционное Солнце будет в соединении с ретроградным Меркурием в знаке Овна.
Оно будет провоцировать нас на неверные решения и ошибки. "Так как это будет суббота
(день Сатурна), посвятите ее своей семье, дому, сделайте генеральной уборку. А
лучше выехать на природу, медитировать, созерцать и молчать. Дайте себе возможность
полноценно отдохнуть", – говорит эксперт.
Главная рекомендация Таши Игоршиной -
попытаться в эти дни быть максимально спокойными и уравновешенными, не поддаваться
на провокации со стороны, не идти на поводу у социума, который в этот период не
будет отличаться добротой и пониманием. Лучше сохранять трезвое мышление и беречь
свое здоровье.
В следующий раз такое явление будет наблюдаться
в октябре 2020 года.