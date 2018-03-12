Массовая драка между военнослужащими и выпившими молодыми людьми в окрестностях поселка Новая Збурьевка в Херсонской области Украины вылилась в уголовное дело, участники которого могут получить до восьми лет лишения свободы.

Массовая драка между военнослужащими и выпившими молодыми людьми в окрестностях поселка Новая Збурьевка в Херсонской области Украины вылилась в уголовное дело, участники которого могут получить до восьми лет лишения свободы. С заявлением к стражам порядка обратилась местная жительница, чей сын пострадал в драке. Само "боестолкновение" зафиксировала камера наблюдения.Инцидент произошел около 2 часов ночи 9 марта перед входом на территорию некоего объекта, который охраняет подразделение Военно-морских сил Украины. На кадрах видно, как люди в камуфляже избивают двух молодых людей, притом что те уже не оказывают сопротивления.У этого случая, по утверждению пресс-службы ВМС, была предыстория: сначала местные жители избили одного из военнослужащих, а потом приехали к месту на темном BMW и начали угрожать расправой дежурившим на КПП бойцам. Схватка была короткой, по ее итогам на земле остались лежать два молодых человека — военнослужащие отправили их в нокдаун.За умышленное причинение тяжкого телесного повреждения виновники могут получить до восьми лет тюрьмы.