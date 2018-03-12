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<a href="http://33live.ru/novosti/12-03-2018-kompaniya-lexus-ne-budet-otkazyvatsya-ot-sedanov-i-gibridov.html" target="_blank">Компания Lexus не будет отказываться от седанов и гибридов</a> - Экспозиция Женевского автосалона соответствовала современным веяниям: буквально каждый первый автомобиль был либо электрическим, либо кроссовером, либо оснащался автопилотом. Но в Lexus уверены, что привычные технические решения еще рано списывать со счетов, а сегмент седанов живет и здравствует.