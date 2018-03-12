Марина Зудина уехала из больницы. Она стремительно села в машину, чтобы не показывать своих слез.
Марина Зудина уехала из больницы. Она стремительно села в машину, чтобы не показывать своих слез.
Актриса Марина Зудина покинула
Первую градскую больницу Москвы, где на протяжении нескольких месяцев находился ее муж Олег Табаков. Он находился в коме и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Сегодня в районе 16 часов там же и остановилось сердца любимого всеми артиста А уже спустя час Зудина вышла из медучреждения и уехала на черном "Мерседесе". Теперь ей предстоит заниматься организацией траурных мероприятий, принимать многочисленные звонки и телеграммы соболезнования.
Марина Зудина считается одной из самых красивых актрис Московского Художественного Театра имени Чехова, который 18 лет возглавлял Олег Табаков. На протяжении нескольких последних месяцев она почти неотлучно была вместе с мужем в больнице. Как говорят, именно она пригласила в палату и священника, чтобы тот соборовал умирающего и находящегося в бессознательном положении Олега Павловича.
Дата прощания и место похорон актера будут известны позже. Но, скорее всего, местом последнего упокоения Табакова станет Новодевичий погост, где похоронены Людмила Гурченко, Юрий Никулин, Галина Вишневская, Анатолий Папанов и другие знаменитости.
Как писали ранее Dni.Ru, сегодня в МХТ Чехова отменены все спектакли. Актеры, режиссеры и технические службы театра глубоко скорбят по Олегу Табакову. Они говорят, что стали сиротами с его уходом.