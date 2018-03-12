Марина Зудина уехала из больницы. Она стремительно села в машину, чтобы не показывать своих слез.

Марина Зудина уехала из больницы. Она стремительно села в машину, чтобы не показывать своих слез.Актриса Марина Зудина покинулаПервую градскую больницу Москвы, где на протяжении нескольких месяцев находился ее муж Олег Табаков. Он находился в коме и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Сегодня в районе 16 часов там же и остановилось сердца любимого всеми артиста А уже спустя час Зудина вышла из медучреждения и уехала на черном "Мерседесе". Теперь ей предстоит заниматься организацией траурных мероприятий, принимать многочисленные звонки и телеграммы соболезнования.Марина Зудина считается одной из самых красивых актрис Московского Художественного Театра имени Чехова, который 18 лет возглавлял Олег Табаков. На протяжении нескольких последних месяцев она почти неотлучно была вместе с мужем в больнице. Как говорят, именно она пригласила в палату и священника, чтобы тот соборовал умирающего и находящегося в бессознательном положении Олега Павловича.Дата прощания и место похорон актера будут известны позже. Но, скорее всего, местом последнего упокоения Табакова станет Новодевичий погост, где похоронены Людмила Гурченко, Юрий Никулин, Галина Вишневская, Анатолий Папанов и другие знаменитости.Как писали ранее Dni.Ru, сегодня в МХТ Чехова отменены все спектакли. Актеры, режиссеры и технические службы театра глубоко скорбят по Олегу Табакову. Они говорят, что стали сиротами с его уходом.