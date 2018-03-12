Пресс-служба правительства сообщила о назначении премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым победителей всероссийского конкурса "Лидеры России". Так, Олег Салагай назначен заместителем министра здравоохранения РФ, Павел Сорокин - заместителем министра энергетики РФ, Илья Торосов - заместителем министра экономического развития РФ.

Пресс-служба правительства сообщила о назначении премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым победителей всероссийского конкурса "Лидеры России". Так, Олег Салагай назначен заместителем министра здравоохранения РФ, Павел Сорокин - заместителем министра энергетики РФ, Илья Торосов - заместителем министра экономического развития РФ.Ранее до назначения Салагай занимал должность директора департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России. Он входит в состав ряда рабочих групп по линии ВОЗ, БРИКС, двустороннего сотрудничества, а также является председателем Конференции сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака. Как финалист конкурса "Лидеры России", Салагай получил в наставники руководителя администрации президента Антона Вайно, - сообщаетНовый замминистра энергетики Павел Сорокин с 2015 года занимал пост руководителя дирекции Аналитического центра ТЭК Российского энергетического агентства Минэнерго РФ. В свою очередь, по итогам конкурса, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко взял Сорокина к себе в подопечные.Илья Торосов, назначенный замглавы Минэкономразвития, на данный момент является зампредседателя правления АО "Тройка-Д Банк", его наставником стал глава министерства Максим Орешкин.