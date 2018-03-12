12 марта в результате сердечного приступа скончался актер и режиссер театра и кино Олег Табаков. Самым главным вдохновением в жизни великого артиста всегда оставалась его верная супруга Марина Зудина.

12 марта в результате сердечногоприступа скончался актер и режиссер театра и киноОлег Табаков. Самым главным вдохновением в жизни великого артиста всегдаоставалась его верная супруга Марина Зудина.Мастер и МаринаЗудина была влюбленав Табакова еще будучи совсем юной ученицей. В то время ей было всего 16 лет, асам преподаватель даже не подозревал о существовании Марины, находясь в браке сактрисой Людмилой Крыловой. В семье артистов росли сын Антон и дочка Александра– ровесники Зудиной. Тогда Марина не могла и представить, чтокогда-нибудь сможет покорить сердце Табакова. Перед девушкой стояла четкаяцель: поступить в ГИТИС и непременно в мастерскую к Олегу Павловичу. Задача оказаласьпод силу молодой актрисе, а дальше все получилось само собой – междуученицей и учителем закрутился роман. "Все ученики были в него влюблены —и мальчики, и девочки. Это было обожание. Я не думала, что так сложится.Отношения были честными, я не собиралась никого уводить. Олег Павлович ничегоне обещал.", – вспоминает Зудина.Актриса рассказала,что в определенный момент они с Табаковым осознали, что больше не смогут другбез друга. Ради любимого Зудина была готова возложить карьеру на алтарь любви."Если бы в тот момент Олег Павлович сказал: "Ты не будешь ничего играть, но мыбудем с тобой жить", наверное, я бы выбрала "жить", – призналась Марина. Однако настоящаялюбовь не требует самопожертвований. Табаков не поставил перед Зудиной никакого ультиматума, и девушка это оценила.Любвивсе возрасты покорныДля возлюбленных разница в возрасте всегда была условна. Когда актер ушел от Людмилы Крыловой, Марина Зудина обратиласьза советом к своей матери: "Я тогда и сама высказала сомнения: мол, у нас 30лет разницы в возрасте. На что моя мама ответила: "Да и тебе тоже лет немало".Вот такой был исчерпывающий диалог", – вспоминает артистка. Также Зудинарассказала, что ее родители очень ценят и уважают Олега Павловича, поэтомуникаких вопросов к браку у них не возникло. Более того, какие могут бытьвопросы, когда видишь, как относится серьезный и самореализовавшийся мужчина ктвоей единственной дочери?Понятьи простить отцаКогдаТабаков покинул семью, жена и дети оборвали с ним общение. Крылова не моглазабыть измену, а дочь заняла сторону матери. Лишь сын Антон со временем смогпростить отца. "Мама и Саша обижены не потому, что это случилось.Они обижены тем, как это случилось. После развода родителей я тожене общался с отцом. Однако посмотрев на ситуацию со стороны, я понял, что этовыглядит, как "назло маме отморожу себе нос". Я обиды быстро забываю, пытаюсьдумать о хорошем. Мне так легче существовать. А мама... Она живет с нами. Ееженское счастье – дети и внуки", – поделился откровениями Антон.Идиллияприходит со временемМаринаЗудина признается, что в начале совместной жизни они с Табаковым ссорились чутьли не каждое утро: "Все, что я ни делала, вызывало недовольство.Потом нашли выход из положения: он вставал и сам что-то делал, япросыпалась позже, и мы не успевали ругаться". На первом месте у ОлегаПавловича, несомненно, стояла работа. Но призвание не лишило Табакова потребностилюбить и быть мужчиной. Актриса подчеркнула, что она всегда присутствовала вжизни супруга, чем бы он ни занимался.Спешителюбитьодном из интервью Олег Табаков признался, что его очень беспокоит то, насколькодолго он сможет видеть своих детей. Также артист заявил, что с рождением у нихс Мариной первого сына Павла Табаков стал чувствовать себя куда моложе и бодрее. Пословам актера, улучшение физического здоровья отметили и медики. "Наши жизненные силы иссякают не потому, что мы физически изнашиваемся.Они иссякают, когда мы перестаем быть необходимыми. А пока этот фактордействует, наши возможности практически безграничны.", – регламентируетТабаков."У меня два самыхсчастливых дня в жизни. Первый – когда я поступила на курс к Олегу Павловичу.Видимо, этот день и определил всю мою дальнейшую судьбу. Второй — день рождения Павлика, когда после многочасовых боли и ужаса наступило облегчение,и я увидела глаза любимого человека – мужа", – признавалась Зудина. Нет ниединой причины сомневаться, что артист также был по истине счастлив рядом с Мариной.