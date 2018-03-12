12 марта в результате сердечного
приступа скончался актер и режиссер театра и кино
Олег Табаков. Самым главным вдохновением в жизни великого артиста всегда
оставалась его верная супруга Марина Зудина.
12 марта в результате сердечного
приступа скончался актер и режиссер театра и кино
Олег Табаков. Самым главным вдохновением в жизни великого артиста всегда
оставалась его верная супруга Марина Зудина.
Мастер и Марина
Зудина была влюблена
в Табакова еще будучи совсем юной ученицей. В то время ей было всего 16 лет, а
сам преподаватель даже не подозревал о существовании Марины, находясь в браке с
актрисой Людмилой Крыловой. В семье артистов росли сын Антон и дочка Александра
– ровесники Зудиной. Тогда Марина не могла и представить, что
когда-нибудь сможет покорить сердце Табакова. Перед девушкой стояла четкая
цель: поступить в ГИТИС и непременно в мастерскую к Олегу Павловичу. Задача оказалась
под силу молодой актрисе, а дальше все получилось само собой – между
ученицей и учителем закрутился роман. "Все ученики были в него влюблены —
и мальчики, и девочки. Это было обожание. Я не думала, что так сложится.
Отношения были честными, я не собиралась никого уводить. Олег Павлович ничего
не обещал.", – вспоминает Зудина.
Актриса рассказала,
что в определенный момент они с Табаковым осознали, что больше не смогут друг
без друга. Ради любимого Зудина была готова возложить карьеру на алтарь любви.
"Если бы в тот момент Олег Павлович сказал: "Ты не будешь ничего играть, но мы
будем с тобой жить", наверное, я бы выбрала "жить", – призналась Марина. Однако настоящая
любовь не требует самопожертвований. Табаков не поставил перед Зудиной никакого ультиматума, и девушка это оценила.
Любви
все возрасты покорны
Для возлюбленных разница в возрасте всегда была условна. Когда актер ушел от Людмилы Крыловой, Марина Зудина обратилась
за советом к своей матери: "Я тогда и сама высказала сомнения: мол, у нас 30
лет разницы в возрасте. На что моя мама ответила: "Да и тебе тоже лет немало".
Вот такой был исчерпывающий диалог", – вспоминает артистка. Также Зудина
рассказала, что ее родители очень ценят и уважают Олега Павловича, поэтому
никаких вопросов к браку у них не возникло. Более того, какие могут быть
вопросы, когда видишь, как относится серьезный и самореализовавшийся мужчина к
твоей единственной дочери?
Понять
и простить отца
Когда
Табаков покинул семью, жена и дети оборвали с ним общение. Крылова не могла
забыть измену, а дочь заняла сторону матери. Лишь сын Антон со временем смог
простить отца. "Мама и Саша обижены не потому, что это случилось.
Они обижены тем, как это случилось. После развода родителей я тоже
не общался с отцом. Однако посмотрев на ситуацию со стороны, я понял, что это
выглядит, как "назло маме отморожу себе нос". Я обиды быстро забываю, пытаюсь
думать о хорошем. Мне так легче существовать. А мама... Она живет с нами. Ее
женское счастье – дети и внуки", – поделился откровениями Антон.
Идиллия
приходит со временем
Марина
Зудина признается, что в начале совместной жизни они с Табаковым ссорились чуть
ли не каждое утро: "Все, что я ни делала, вызывало недовольство.
Потом нашли выход из положения: он вставал и сам что-то делал, я
просыпалась позже, и мы не успевали ругаться". На первом месте у Олега
Павловича, несомненно, стояла работа. Но призвание не лишило Табакова потребности
любить и быть мужчиной. Актриса подчеркнула, что она всегда присутствовала в
жизни супруга, чем бы он ни занимался.
Спешите
любить
В
одном из интервью Олег Табаков признался, что его очень беспокоит то, насколько
долго он сможет видеть своих детей. Также артист заявил, что с рождением у них
с Мариной первого сына Павла Табаков стал чувствовать себя куда моложе и бодрее. По
словам актера, улучшение физического здоровья отметили и медики. "Наши жизненные силы иссякают не потому, что мы физически изнашиваемся.
Они иссякают, когда мы перестаем быть необходимыми. А пока этот фактор
действует, наши возможности практически безграничны.", – регламентирует
Табаков.
"У меня два самых
счастливых дня в жизни. Первый – когда я поступила на курс к Олегу Павловичу.
Видимо, этот день и определил всю мою дальнейшую судьбу. Второй — день рождения Павлика, когда после многочасовых боли и ужаса наступило облегчение,
и я увидела глаза любимого человека – мужа", – признавалась Зудина. Нет ни
единой причины сомневаться, что артист также был по истине счастлив рядом с Мариной.