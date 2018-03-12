Американец обвиняется в непредумышленном убийстве сестры
своей невесты. Во время тайной встречи в отеле мужчина не рассчитал свои силы и
задушил любовницу во время полового акта.
Американец обвиняется в непредумышленном убийстве сестры
своей невесты. Во время тайной встречи в отеле мужчина не рассчитал свои силы и
задушил любовницу во время полового акта.
34-летний Джейсон Фармер, который
состоит на учете как сексуальный преступник, признался, что не хотел убивать девушку, и это был несчастный случай. По данным следствия, инцидент произошел в отеле города Бечнут, где в роковой день зарегистрировались
любовники.
Подозреваемый рассказал, что душил 23-летнюю Анжелу Монтане во время
секса, пока она не начала вырываться. Тогда Джейсон немедленно остановился,
но через пару минут девушка перестала подавать признаки жизни, передает . Сообщается, что убийца не стал набирать "911" и прождал от 24 до 36 часов, прежде чем вызвать полицию.
По словам окружного прокурора, в течение последних нескольких
лет Джейсон Фармер уже был арестован и судим за преступления, совершенные на
сексуальной почве. В числе обвинений значатся растление и надругательство над
несовершеннолетним.
Непредумышленные убийства во время полового акта не являются
редкостью. Так, например, в 2017 году 67-летний
житель подмосковного Раменского случайно задушил свою даму сердца во время совокупления.
Пенсионер так искренне переживал смерть подруги, что судья поверила ему и не
отправила в тюрьму на длительный срок. По данным следствия, мужчина в порыве
чувств сильно сжал партнерше шею и плечи, в результате чего задушил. Правда, он не сразу понял, что натворил. Женщина лежала молча, и пенсионер решил, что она
заснула. Однако на следующий день подозреваемый едва не упал в обморок от
ужаса, когда понял, что его пассия мертва. Мужчина вызвал скорую, и врачи
определили причину смерти – удушение. Было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение
смерти по неосторожности".