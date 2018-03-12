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<a href="http://33live.ru/novosti/12-03-2018-mechta-vladimirskix-lyzhnikov-sbylas.html" target="_blank">Мечта владимирских лыжников сбылась!</a> - О спорте. В парке Дружба в минувшие выходные состоялась юбилейная, 10 лыжня, в память об Олимпийском чемпионе, заслуженном мастере спорта, Алексее Прокуророве. На старт вышли около 350 профессиональных лыжников из десятка регионов страны. Кто оказался лучшим на дистанциях в 30 и 50 километров, и какой неожиданный сюрприз преподнесли спортсменам чиновники, расскажут мои коллеги.