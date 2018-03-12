О спорте. В парке Дружба в минувшие выходные состоялась юбилейная, 10 лыжня, в память об Олимпийском чемпионе, заслуженном мастере спорта, Алексее Прокуророве. На старт вышли около 350 профессиональных лыжников из десятка регионов страны. Кто оказался лучшим на дистанциях в 30 и 50 километров, и какой неожиданный сюрприз преподнесли спортсменам чиновники, расскажут мои коллеги.
12.03.2018
О спорте. В парке "Дружба" в минувшие выходные состоялась юбилейная, 10 лыжня, в память об Олимпийском чемпионе, заслуженном мастере спорта, Алексее Прокуророве. На старт вышли около 350 профессиональных лыжников из десятка регионов страны. Кто оказался лучшим на дистанциях в 30 и 50 километров, и какой неожиданный сюрприз преподнесли спортсменам чиновники, расскажут мои коллеги.