В ближайшем будущем человечество ожидает
борьба с новым смертоносным заболеванием. Всемирная организация здравоохранения
назвала его болезнь Икс.
В ближайшем будущем человечество ожидает
борьба с новым смертоносным заболеванием. Всемирная организация здравоохранения
назвала его "болезнь Икс".
Специалисты ВОЗ предупредили
медиков по всему миру о появлении новой эпидемии. Пока еще
неизвестны механизмы зарождения, развития болезни и возможные ее
проявления. Предположительно, вирус передается через общение с животными или при контакте с ВИЧ-инфицированными.
"Судя по всему, следующая вспышка
будет такой, какой мы раньше не видели… Кажется, странно называть болезнь
"Икс", но мы обозначили ее так, поскольку мы еще ведем работу по подготовке
вакцин и диагностических тестов", – цитирует научного консультанта ВОЗ
Джона-Арне Роттингена издание Daily Star.
Врачи поставили этот загадочный
недуг в один ряд с такими заболеваниями как: вирусные лихорадки Ласса, Эбола, Марбург, болезнь Крым-Конго, ближневосточный респираторный синдром, тяжелый
острый респираторный синдром и вирус Зика. Добавим, что Эбола в 2014-2015 годах
унесла более 11 тысяч жизней, а болезнь Зика в настоящее время имеет статус
пандемии – глобальной эпидемии.
Напомним, ранее Роспотребнадзор,
основываясь на данных ВОЗ, предупреждал россиян о еще одном неназванном
смертельном вирусе, бушующем в Африке. По
мнению специалистов, заражение происходит после употребления в пищу
инфицированных продуктов или воды. Известно, что эта таинственная болезнь
сопровождается такими симптомами, как лихорадка, тошнота, рвота и диарея. К
уничтожению опасного вируса оперативно подключили специалистов ВОЗ и еще
нескольких международных организаций.