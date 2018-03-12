В ближайшем будущем человечество ожидает борьба с новым смертоносным заболеванием. Всемирная организация здравоохранения назвала его болезнь Икс.

В ближайшем будущем человечество ожидаетборьба с новым смертоносным заболеванием. Всемирная организация здравоохраненияназвала его "болезнь Икс".Специалисты ВОЗ предупредилимедиков по всему миру о появлении новой эпидемии. Пока ещенеизвестны механизмы зарождения, развития болезни и возможные еепроявления. Предположительно, вирус передается через общение с животными или при контакте с ВИЧ-инфицированными."Судя по всему, следующая вспышкабудет такой, какой мы раньше не видели… Кажется, странно называть болезнь"Икс", но мы обозначили ее так, поскольку мы еще ведем работу по подготовкевакцин и диагностических тестов", – цитирует научного консультанта ВОЗДжона-Арне Роттингена издание Daily Star.Врачи поставили этот загадочныйнедуг в один ряд с такими заболеваниями как: вирусные лихорадки Ласса, Эбола, Марбург, болезнь Крым-Конго, ближневосточный респираторный синдром, тяжелыйострый респираторный синдром и вирус Зика. Добавим, что Эбола в 2014-2015 годахунесла более 11 тысяч жизней, а болезнь Зика в настоящее время имеет статуспандемии – глобальной эпидемии.Напомним, ранее Роспотребнадзор,основываясь на данных ВОЗ, предупреждал россиян о еще одном неназванномсмертельном вирусе, бушующем в Африке. Помнению специалистов, заражение происходит после употребления в пищуинфицированных продуктов или воды. Известно, что эта таинственная болезньсопровождается такими симптомами, как лихорадка, тошнота, рвота и диарея. Куничтожению опасного вируса оперативно подключили специалистов ВОЗ и ещенескольких международных организаций.