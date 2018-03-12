Экс-владелец Бинбанка завершил передачу имевшихся у него внебанковских средств на баланс санируемого Рост банка. Об этом сообщил сам Микаил Шишханов. Он уточнил, что процедура практически закончена, осталось уладить лишь ряд технических моментов.

Экс-владелец Бинбанка завершил передачу имевшихся у него внебанковских средств на баланс санируемого "Рост банка". Об этом сообщил сам Микаил Шишханов. Он уточнил, что процедура практически закончена, осталось уладить лишь ряд технических моментов.Как отмечает агентство экономической информации "Прайм",по данным представителей регулятора, Бинбанку и Рост банку требовалась суммапорядка 250 – 300 миллиардов рублей на формирование резерва для обеихфинансово-кредитных организаций.Напомним, экс-владелец Бинбанка принимал активное участие впроцессе санации Бинбанка и Рост банка. На баланс второй организации, когда танаходилась в начальной стадии санации, Шишханов перевел акции компаний"Интеко", ценные бумаги Группы Компаний "А101 девелопмент"и другие активы. Их общая стоимость составила около 70 миллиардов рублей. Посостоянию на конец прошлого года, Микаил Шишханов перевел три четвертиобозначенных активов.Напомним, что ранее Бинбанк, списал субординированныеобязательства перед владельцами на 226 миллионов долларов и перед Агентством пострахованию вкладов в размере 18,4 миллиарда рублей. Кроме того, было приняторешение о направлении нераспределенной прибыли (17,6 миллиарда) и эмиссионногодохода (25,3 миллиарда рублей) на покрытие убытков банка.Участники банковского рынка считают, что активноесотрудничество бывших владельцев с временной администрацией и ЦБ РФ помоглидосрочному завершению процедуры оздоровления Бинбанка. Вместо запланированныхшести-восьми месяцев процедуру санирования удалось завершить за пять месяцев.Напомним, с конца февраля текущего года временнойадминистрацией в Бинбанке руководит Сергей Шевченко. Решение о егодокапитализации регулятор принял 6 марта. В рамках нее ЦБ направит в капиталБинбанка почти 57 миллиардов рублей, которые пойдут на покупку дополнительныхэмиссий акций финансово-кредитной организации.