Лена Миро крайне жестко высказалась в адрес ведущей скандально известного реалити-шоу Дом-2 Ксении Бородиной. Блогер обратила внимание на фигуру девушки, облаченной в обтягивающее платье.

Лена Миро крайне жестко высказалась в адрес ведущей скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Ксении Бородиной. Блогер обратила внимание на фигуру девушки, облаченной в обтягивающее платье.Мало кто из знаменитостей хочет оказаться под наблюдением острой на язык Лены Миро. Известный блогер с юмором, а местами издевательски, препарирует все подробности личной жизни звезд, причем одинаково метко достается как отечественным, так и зарубежным.На сей раз досталось Ксении Бородиной. Лена Миро не оставила без внимания недавний выход в свет ведущей "Дома-2". Для появления на публике Ксения выбрала белое платье длиной ниже колен с откровенным декольте. "На днях Ксения Бородавка влезла в новое платье. Купила у Божены на распродаже, но габариты не рассчитала и получилась свинья", – написала на своей официальной страничке в социальной сети "Живой журнал" Лена Миро.Блогер обратила внимание на живот ведущей. Кстати, он же стал предметом обсуждений и ее многочисленных поклонников. "Подписчики Бородиной разделились на два противоположных лагеря. Одни говорят – рожай, вторые – сходи по большому. Так и гадают, беременна ли ведущая публичного дома, хотя ответ лежит на поверхности: конечно, Бородина давно мечтает в очередной раз залететь. Это стиль жизни такой: рожать от кого бы то ни было. Чем больше детей, тем лучше. К счастью для общества, беременность не всегда получается, поэтому после бесполезной возни в кровати всегда хочется жрать. Тортик, колбаска, выпивка. Все это, безусловно, не лучшим образом сказывается на фигуре, особенно если забыть "утянуть" ее в фоторедакторе", – язвительно сообщила блогер.Досталось и мужу ксении Бородиной, бизнесмену Курбану Омарову. "Чем можно быть беременной от сто раз пойманного на венерических изменах омара? Мне кажется, ответ лежит на поверхности: крабовой палочкой или колбасой. Очевидно, что жрать надо меньше, а платья покупать по размеру, а не на чужих распродажах, тогда и позорного живота на фото не будет", – заключила Лена Миро.