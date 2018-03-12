Житель Челябинской области протаранил своим внедорожником Toyota Land Cruiser несколько машин на парковке возле дома. Больше всех пострадал кроссовер Toyota RAV4, принадлежащий супруге разбушевавшегося автомобилиста.

Житель Челябинской области протаранил внедорожником Toyota Land Cruiser несколько машин на парковке возле своего дома. Основной целью разбушевавшегося автомобилиста был кроссовер Toyota RAV4, принадлежащий его супруге. По предварительной версии, мужчина учинил разгром из-за того, что поссорился со своей благоверной на Международный женский день.ЧП произошло днем в четверг 8 марта, на улице Степана Разина в городе Катав-Ивановск Челябинской области. Все происходящие заснял на камеру мобильного телефона сосед семейной пары.На кадрах видно, как черный внедорожник таранит белый кроссовер. Сначала водитель Land Cruiser выталкивает RAV4 с парковочного места, а затем он выходит из авто и начинает бить машину руками и ногами. Разъяренный мужчина даже оторвал ей зеркало, которое сразу швырнул в другой автомобиль.После агрессор снова сел за руль и продолжил таранить RAV4. При этом он чуть не задавил автомобилиста, который прибежал спасти свою машину, и ударил еще одно авто. В какой-то момент внедорожник даже поднимает RAV4 в воздух, загнав его на железный столб."Он пьяный, блин! Он пьяный весь вдрабадан, уже весь RAV избил! Быстрей, ну где они, эта полиция! Когда их надо, их нету... Только не мою, пожалуйста! Только не мою, пожалуйста, машину!" — кричит автор видео.Затем в кадре появляется мужчина, который пытается открыть дверь внедорожника, однако в этот момент дебошир принимает решение ретироваться с места атаки и быстро уезжает.Как сообщают местные СМИ, водитель внедорожника местный житель. Таким образом мужчина выместил обиду на супругу, с которой серьезно поругался 8 марта.Официальной информации по данному случаю пока не распространяется.