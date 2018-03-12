На Украине возле поселка Новая Збурьевка в Херсонской области, где одно из подразделений Военно-Морских сил охраняет военный объект, между местными жителями и военнослужащими произошла массовая драка.

На Украине возле поселка Новая Збурьевка в Херсонской области, где одно из подразделений Военно-Морских сил охраняет военный объект, между местными жителями и военнослужащими произошла массовая драка. Об этом сообщила пресс-служба ВМС Украины на своей странице в Facebook.Утверждается, что несколько гражданских избили военнослужащего, что спровоцировало драку."Находясь в состоянии алкогольного опьянения, гражданские лица приехали на автомобиле марки BMW к военному объекту, где высказывались в адрес военных нецензурной бранью и вели себя агрессивно", — заявили в пресс-центре.Гражданские лица и военнослужащие получили травмы различной степени тяжести. Ведется служебная проверка, материалы направлены в полицию.