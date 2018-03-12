По месту фактического проживания злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли 13 кусков гашиша, общей массой около 100 граммов...
В ходе проверки оперативной информации сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЮВАО в квартире на Мячковском бульваре задержали 32-летнего приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в попытке сбыта наркотического средства.
По месту фактического проживания злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли 13 кусков спрессованного вещества растительного происхождения темного цвета. Согласно проведенному исследованию данное вещество является наркотическим средством - гашишем, общей массой около 100 граммов.
Установлено, что наркотическое средство предназначалось для последующего сбыта.
Следственным отделом ОМВД России по району Марьино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-служба УВД по ЮВАО
(495) 709-18-18