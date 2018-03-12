По месту фактического проживания злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли 13 кусков гашиша, общей массой около 100 граммов...

В ходе проверки оперативной информации сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЮВАО в квартире на Мячковском бульваре задержали 32-летнего приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в попытке сбыта наркотического средства.По месту фактического проживания злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли 13 кусков спрессованного вещества растительного происхождения темного цвета. Согласно проведенному исследованию данное вещество является наркотическим средством - гашишем, общей массой около 100 граммов.Установлено, что наркотическое средство предназначалось для последующего сбыта.Следственным отделом ОМВД России по району Марьино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18